Már jól van a kis rekorder

Egy év után hazaengedték a világ legkisebb újszülöttjeként világra jött babát

Tizenhárom hónapnyi intenzív kezelés után hazavihették szülei a világ legkisebb újszülöttjeként világra jött babát egy szingapúri kórházból. 2021.08.09 09:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kwek Yu Xuan mindössze 212 grammosan és 24 centiméterrel született a várandósság 25. hetében. A korábbi rekorder egy amerikai kislány volt, aki 2018-ban csupán 245 grammal született az Iowai Egyetem feljegyzései szerint.



Az édesanyán sürgősségi császármetszést kellett végrehajtani a várható szülés előtt négy hónappal, mivel preeklampsziát diagnosztizáltak nála. A száz nőből körülbelül kettőt érintő komplikáció terhességi toxémia néven is ismert, amelyet az emelkedett vérnyomás és a vizeletben kialakuló magas fehérjeszintek jellemeznek. Károsíthatja a létfontosságú szerveket és halálos kimenetelű lehet mind a baba, mind az anya számára.



Kwek Yu Xuan súlya már jóval egészségesebb tartományban van: jelenleg 6,3 kilogramm - írja a BBC.com.



A kislánynak születésekor "korlátozott esélyei voltak a túlélésre" a szingapúri Nemzeti Egyetemi Kórház (NUH) közlése szerint.



A kórházban töltött idő alatt a koraszülött baba számos kezelést kapott és több életmentő gép látta el. Az orvosok szerint egészségének javulása és fejlődése jó ütemben haladt, így most elég jól van ahhoz, hogy hazamehessen. Továbbra is krónikus tüdőbetegsége van, a légzéshez segítségre van szüksége, de az NUH orvosai szerint várhatóan idővel egyre jobban lesz.



Anyja elmondása szerint Yu Xuan születési súlya és mérete sokként érte, mivel első gyermeke négy évvel korábban időben érkezett.



A szülők a hosszan tartó kórházi kezeléseket közösségi finanszírozási kampány segítségével tudták kifizetni, mellyel 366 884 szingapúri dollár (81,5 millió forintot) gyűlt össze számukra.