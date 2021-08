Tudomány

Leheletvizsgálat segítheti az epilepsziás betegek hatékonyabb kezelését

Az epilepsziás betegek gyógyszeres kezelésének hatékonyabbá tételére fejlesztettek ki egy újfajta leheletvizsgálatot a Bázeli Egyetem kutatói. 2021.08.03 22:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az epilepszia mintegy 50 millió embert érint világszerte, és a betegség gyógyszeres kezelése komoly finomhangolást igényel, mivel a dózist pontosan az adott pácienshez kell igazítani. "Kicsivel kevesebb a kelleténél és nem hatékony. Kicsivel több, mint amennyi kellene és méreggé válik" - mondta Pablo Sinues, a Bázeli Egyetem és a Bázeli Egyetemi Gyermekkórház (UKBB) munkatársa.



A Sinues és a Zürichi Egyetemi Kórház (UHZ) szakemberei által kifejlesztett leheletvizsgálat lehetővé teszi az epilepsziás betegek számára szükséges gyógyszermennyiség lehető legpontosabb meghatározását - olvasható a Bázeli Egyetem honlapján.



A módszer előnye, hogy a gyógyszeres kezelés hatékonyságának nyomon követéséhez nincs szükség vérmintára, amelynek levétele általában stresszes a gyerekek számára. Továbbá mivel a mintát nem kell laboratóriumba küldeni, az eredmények azonnal elérhetőek.



"Olyasmi ez, mint az alkoholszonda, amelyet a rendőrök használnak, amikor megállítják az autósokat" - magyarázta Sinues, hozzátéve, hogy a leheletvizsgálatot végző berendezés sokkal nagyobb egy alkoholszondánál.



"Mivel az alkohol magas koncentrátumban van jelen a leheletben, ezért egy kis eszköz is elég a méréséhez. Mi azonban egy cseppet keresünk 20 úszómedencében" - mondta a szakember.



A leheletvizsgálat eredménye alapján a kutatók meg tudják állapítani, hogy az aktív anyagok megfelelő koncentrátumban vannak-e jelen a páciens szervezetében, és a kívánt hatással vannak-e a betegségre.



A Communications Medicine című folyóiratban megjelent tanulmány szerint az új leheletvizsgálat az UKBB fiatal pácienseinél és a Zürichi Egyetemi Kórház felnőtt - referenciacsoportként használt - betegeinél is ugyanazt az eredményt hozta, mint a hagyományos vérvizsgálat.



Mindez azt jelenti, hogy a vérvizsgálat mellett egy másik módszerrel is nyomon követhető az epilepsziás betegek kezelése, és az új módszer olyan további információkkal szolgál a páciens anyagcseréjéről, amelyeket az orvosok fel tudnak használni a kezelés alatt.



A gyermekkórházban különösen nagy jelentősége van a vizsgálati eredmények gyors elérhetőségének: a fiatal páciensek gyógyszerezését ugyanis folyamatosan változtatni kell, mivel fejlődésük során az anyagcseréjük változik.



Sinues és kollégáinak célja, hogy az általuk kifejlesztett módszert széles körben elérhetővé tegyék a jövőben.