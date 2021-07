Tudomány

A párok kétharmada barátként indítja kapcsolatát

Azt a kérdést, hogyan változik egy plátói baráti kapcsolat romantikussá, és mi is különbözteti meg a barátokat és a szerelmeseket, még mindig nehéz megválaszolni. 2021.07.14 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A párok kétharmada barátként indítja kapcsolatát. A párkapcsolat előtt barátokként eltöltött idő átlagosan 22 hónap - állapította meg egy új kanadai tanulmány.



Bár a filmekben sokszor ábrázolják két idegen egymásra találását és ez áll nagyon sok szociológiai kutatás fókuszában is, jóval kevesebbet tudni a barátságból kialakuló kapcsolatokról - mondta Danu Anthony Stinson, a kanadai Victoria Egyetem kutatója.



Stinson és munkatársai kutatásában mintegy 1900 egyetemista és fiatal felnőtt vett részt, akiket arról kérdeztek, álltak-e baráti kapcsolatban jelenlegi partnerükkel a párkapcsolatot megelőzően - írja a The Guardian.



A legtöbben - a megkérdezettek 68 százaléka - barátként kezdték a kapcsolatot, ennél az összegzésnél a kutatók nem vették figyelembe az olyan tényezőket, mint a nem, a kor, a képzettségi szint és az etnikai csoport. A huszonévesek körében és az LMBTQ-embereknél a barátsággal kezdődő kapcsolatok aránya viszont már jóval magasabb, 85 százalék.



Azt a kérdést, hogyan változik egy plátói baráti kapcsolat romantikussá, és mi is különbözteti meg a barátokat és a szerelmeseket, még mindig nehéz megválaszolni - mondta Stinson.



A résztvevők egy része a szakértő szerint a kézen fogva sétálást, a családtagoknak bemutatást, a közös utazást, a tábortűz melletti összebújást, sőt, akár a szexet is a baráti kategóriába sorolták. Mások ezeket kizárólag a szerelmesek viselkedésének tartják.



A vizsgálat során mintegy 300 egyetemistát arról is megkérdeztek, mennyi ideig tartott a baráti időszak, mielőtt romantikussá vált volna a kapcsolat. Átlagosan 22 hónapnyi barátság előzte meg a párkapcsolatokat és nagyjából a megkérdezettek fele vélte úgy, hogy az a mód a lehető legjobb útja egy párkapcsolat indításának - írják a tudósok a Social Psychological and Personality Science című tudományos lapban megjelent kutatásukban.