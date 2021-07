Durva

Korábban sosem történt még ilyen: függőlegesen tört el egy férfi pénisze

Egy brit orvosi szaklap szerint ez volt a világ legelső olyan esete, amikor valakinek függőlegesen tört el a pénisze. 2021.07.06 11:12 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 40 éves brit férfi olyan szexbalesetet szenvedett, amelynek következtében három centis függőleges szakadást okozott a péniszén egy rossz mozdulat. 24 órán belül megműtötték és azóta teljesen felépült - írja a 24.hu a Gizmodo nyomán.



A pénisztörés pontosabban úgy írható le, mint a heréket védő tokból induló szakadás. Ez az a rész, ami pumpája a vért a péniszbe.



Az ok, amiért ez a sérülés olyan érzés, mintha csonttörés lenne, az az, hogy ilyesmi általában szex közben történik, amikor a teljesen felálló pénisz túlságosan meghajlik a nagy erejű nyomás alatt, ami aztán a péniszben lévő vér szivárgását okozza. A feltételezések szerint gyakran fordulhatnak elő ilyen szexuális balesetek, de általában a szégyenérzet miatt nem fordulnak orvoshoz az emberek.



A kedden közzétett esettanulmány szerint a férfi sérülése ritkább annál, amiket eddig láttak a szakemberek. Mint a legtöbb ilyen esetben, a 40 éves férfi is szex közben sérült meg. Akkor, amikor a nő volt felül, és a férfi pénisze "nekicsattant a partnere gátjának". De a férfi alteste nem mutatta a megszokott tüneteket. Nem hallott például hangos pukkanást, de nem alakult ki olyan nagy duzzanata sem, és a merevedését sem veszítette el azonnal, hanem csak szépen lassan.



Az MRI vizsgálat alapján kiderült, hogy a férfi péniszének a középső részén, annak is a jobb oldalán van egy három centiméteres, függőleges irányú szakadás. Ez azért volt igazán furcsa, mert az ilyen sérülések szinte mindig keresztirányúak, vagyis vízszintesek szoktak lenni.



A műtét szerencsére sikeres volt, a férfinak nem kellett sokáig várnia, hogy maradandó problémák nélkül felépüljön. Hat hónapon belül képes volt folytatni a szexuális életét, és nem számolt be jelentős hegesedésről vagy más maradandó elváltozásról.



"Azt hiszem, az a fontos része a történetnek, aminek át kéne mennie, hogy néhány férfi számára ez nagyon személyes és kínos kérdés, ezért, nem kérnek azonnal orvosi tanácsot" - mondta a vezető szerző, Sam Hughes, az angliai Yorkban élő urológus és sebész a Gizmodónak.