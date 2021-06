Koronavírus-járvány

Zacher: addig maradjon a maszk, amíg nincs meg a 80 százalékos átoltottság

A maszk használata kicsit hozzánk fog nőni, hiszen itt nem csak a koronavírus, hanem egyéb más betegségek megelőzéséről is szó lehet - mondta az ATV Híradójának Zacher Gábor.



A főorvost azt követően kérdezték a maszkviselésről, hogy Novák Katalin keddi sajtótájékoztatóján az ATV kérdésére azt mondta: a maszkhasználat egy olyan téma, amit érdemes megvitatni, és érdemes megnézni, hogy indokolt-e a mostani szabályozásnak a még hosszabb távon való fenntartása.



Zacher Gábor úgy gondolja, a maszkhasználat addig maradjon az életünk része, amíg el nem érjük a 80 százalékos átoltottságot, amely a nyájimmunitáshoz kell. Szerinte utána beszélhetünk arról, hogy zárt terekben a maszkviselés már nem fontos. Hozzátette azt is, hogy tudja, hogy a maszkra sokan mondják, hogy kényelmetlen, meg fulladnak benne, de felhívta a figyelmet rá, hogy a maszk egy hihetetlen jó gátfunkcióval bír, szerinte ugyanez vonatkozik a kézmosására és a szociális távolságtartásra is, hiszen ezek olyan védekezési szabályok, amelyek betartása tőlünk függ.