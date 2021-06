Egészségügy

A koronavírus-járvány csúcsán végezték el az 500. élődonoros vesetranszplantációt a Semmelweis Egyetemen

A koronavírus-járvány harmadik hulláma alatt, márciusban kapott új vesét egy 49 éves férfi, aki az úgynevezett nefrózis szindróma miatt szorult transzplantációra a Semmelweis Egyetemen. A férfi élettársától kapta az új szervet, és ez volt az 500. élődonoros veseátültetés az intézményben.



Az egyetem csütörtöki, MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a beavatkozás jól sikerült, a beteg szervezete befogadta az új vesét. A nő négynapos egészségügyi ellátást követően, a férfi 13 napos lábadozás után térhetett haza.



A közlemény szerint vesebetegségek miatt egyre több beteg szorul dialízisre, illetve vár átlagosan akár 2-3 évet is egy új szervre. A várakozási idő élő donáció esetén néhány hónapra rövidülhet. Évente átlagosan 120-130 nem élődonoros és 25-30 élődonoros veseátültetést végeznek a klinikán. Az alacsony szövődményrátának köszönhetően az élődonáció népszerű eljárás a vesetranszplantációra várók között - idézi a közleményt Kóbori László egyetemi tanárt.



A Transzplantációs és Sebészeti Klinika igazgatója hozzáteszi, éppen ezért az élődonoros veseátültetések száma folyamatosan emelkedik és fejlődik, a szervkivételt ma már laparoszkópiával végzik, ami gyorsabb felépülést eredményez az adományozó esetében. 2018-ban 133 nem élődonoros és 30 élődonoros veseátültetés valósult meg a klinikán, ez a szám 2019-ben 153 és 23 volt.



2020-ban a járványhelyzet miatt a nem élődonoros műtétek száma némiképp csökkent (116), az élődonoros műtétek száma viszont eggyel nőtt (24). Idén június 7-ig összesen 64 veseátültetést végeztek, ebből 9 volt élő donortól származó szerv - számolt be az igazgató.



A sikeres élődonoros beavatkozás mintegy száz orvos és szakdolgozó összehangolt munkáját igényli, és a statisztikai adatok igazolják, hogy az élődonációval a szervadományozók életminősége nem sérül, éppen a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvételnek köszönhetően tovább élnek.



Felidézték, hogy a Semmelweis Egyetem transzplantációs és sebészeti klinika 1994-ben kezdte meg működését, azóta dinamikusan növekszik az intézményben a szervátültetések száma.



A klinikán jelenleg máj-, hasnyálmirigy- és legnagyobb számban veseátültetéseket végeznek. Az egyetem 2020 februárjában számolt be arról, hogy megtörtént az ötezredik veseátültetés, melyek száma mostanra több mint 5100-ra emelkedett.



A 2021 márciusi 500. élődonoros transzplantáció óta további három élő donortól származó szervátültetést, és 27 nem élődonoros veseátültetést végeztek a klinikán, és még idén megkezdődik az élődonoros májátültetések előkészítése is - közölte a Semmelweis Egyetem.