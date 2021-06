Tízes ikreknek adott életet egy dél-afrikai nő

Tízes ikreket hozott világra egy szülés során a dél-afrikai Gosiame Thamara Sithole, ez új világrekord lehet - írja a BBC.



A lapnak egy tisztviselő már megerősítette az esetet, egy másik azonban úgy nyilatkozott, hogy még nem látta a babákat.



A gyerekek apja a Pteroria News-nak a azt mondta, hogy hét kisfiú és három kislány született.



Teboho Tsotetsi azt is elárulta, hogy meglepte őket a kicsik száma, mert a vizsgálatok korábban "csak" nyolc magzatot mutattak.



A nő a terhessége 29. hetében, császármetszéssel hozta a világra a gyerekeket. A 37 éves Sithole korábban is szült ikereket, a gyerekek most hat évesek.



A Guinness World Records egyelőre annyit közölt, hogy vizsgálják az esetet.



A hivatalos rekordot egyébként jelenleg egy amerikai nő tartja, aki nyolc gyermeket hozott világra még 2009-ben.

Word of the day is *decuplets*.



Gosiame Thamara Sithole has given birth to 10 babies in South Africa 🇿🇦 and she's already got six-year-old twins at home! 👬 https://t.co/01sRVuUlrR