A daganatos elváltozások hatékony diagnosztikáját segítő labort alakítottak ki Szegeden

A kutatási projektjeik arra fókuszálnak majd, hogy a daganatos pácienseknél meg tudják állapítani, mely célzott tumorterápiás eljárások bizonyulhatnak a leghatékonyabbnak esetükben.

A daganatos elváltozások hatékony diagnosztikáját segítő laboratóriumot alakítottak ki uniós támogatással a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) pathológiai intézetében - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.



A Molekuláris Tumordiagnosztikai Laboratóriumban biológusok és patológusok onkológusokkal, informatikusokkal és fizikusokkal szorosan együttműködve végeznek a tumoros elváltozások hatékonyabb diagnosztikáját segítő molekuláris vizsgálatokat. Emellett a kutatási projektjeik arra fókuszálnak majd, hogy a daganatos pácienseknél meg tudják állapítani, mely célzott tumorterápiás eljárások bizonyulhatnak a leghatékonyabbnak esetükben.



A közlemény szerint a teljes laboratórium áprilisában kezdte meg működését, egy része azonban 2020 óta segíti az SZTE klinikai központjában folyó koronavírus diagnosztikát. Fendler Judit kancellár közölte, az operatív törzs támogatásával az egyetemnek sikerült beszereznie egy nagy értékű nukleinsavizoláló-robotot, egy vírusokkal történő munkavégzésre alkalmas BSL2-es steril lamináris fülkét, valamint egy a nukleinsavak mennyiségi analízisére alkalmas qPCR-készüléket.



Az eszközök mellett reagenseket és egyéb fogyóanyagokat is biztosítottak korábban a laboratórium számára ahhoz, hogy a koronavírus-járvány második és harmadik hullámában a potenciális fertőzöttektől levett mintákat - az így létrehozott többletkapacitásnak köszönhetően - gyorsabban megvizsgálhassák.



Pankotai Tibor, az egyetem kutatómunkatársa kifejtette, a laboratóriumban egy olyan metódust alakítanának ki, amely segítségével a biopszia során levett szövetminták mellett akár vérből is kimutatható lesz, hogy egy adott embernél mekkora esély van a daganatok kialakulására. A rákos betegeknél pedig a diagnosztikai eljárás során a tumor stádiumok pontosabb meghatározása a cél. Emellett azonosításra kerülhetnek olyan mutációs mintázatok is, amelyekkel személyre szabott, célzott tumorterápiás eljárás válik lehetővé.



A daganat korai stádiumú azonosítása esetén jóval nagyobb a páciens esélye a túlélésre. Az SZTE kutatói és egészségügyi dolgozói jelenleg arra összpontosítanak, hogy a leggyakrabban előforduló tumorokat - mint például a mell-, a prosztata-, a tüdő- vagy vastagbélrák - korai stádiumban ki tudják szűrni, ami később lehetővé teszi a leghatékonyabb tumorterápiás eljárás kiválasztását. Ehhez a munkához egyedülálló lehetőséget biztosít az SZTE-n kialakított biobank - írták a közleményben.