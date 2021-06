Tudomány

A terhesség alatt szedett paracetamol a hiperaktivitás és az autizmus tüneteit okozhatja

Összefüggést talált a terhesség alatt szedett paracetamol és a gyereknél kialakuló figyelemhiányos hiperaktivitás (ADHD) és autizmus spektrum zavarok (ASD) tünetei között egy több mint 70 ezer gyerek adatait vizsgáló, hat európai kohorszvizsgálaton alapuló kutatás.



A European Journal of Epidemiology című tudományos folyóiratban megjelent kutatás a barcelonai Globális Egészségügyi Kutatóintézet (ISGlobal) vezetésével készült.



Összességében a szakértők 73 881 gyerek adatait elemezték, az információk a paracetamolnak a magzati korban vagy a születés után való kitettségre, az ASD vagy ADHD legalább egy tünetére vonatkoztak. A kohorszvizsgálattól függően az anyák 14-56 százaléka szedett paracetamolt várandóssága alatt - írja az EurekAlert.com tudományos-ismeretterjesztő portál.



A kutatás szerint azoknál a gyerekeknél, akik a születés előtt ki voltak téve a paracetamol hatásainak, 19 százalékkal nagyobb eséllyel alakultak ki az ASD tünetei és 21 százalékkal nagyobb valószínűséggel az ADHD tünetei, mint azoknál a gyerekeknél, akik nem voltak kitéve a paracetamol hatásának.



"Eredményeink megegyeznek korábbi kutatásokéval. Azt is megfigyeltük, hogy a paracetamolnak való kitettség azonos módon van hatással a fiúkra és a lányokra, gyakorlatilag nincs különbség" - mondta Sílvia Alemany, a tanulmány vezető szerzője, az ISGlobal kutatója.



"A bizonyítékok alapján egyetértünk a korábbi ajánlásokkal, amelyek szerint a paracetamol használatát gyerekeknél és terhes nőknél sem kell megtiltani, de csak akkor kellene használni, amikor igazán szükséges" - tette hozzá Jordi Sunyer, az ISGlobal szakértője.



A fejlett országokban a várandós nők 46-56 százaléka vesz be a terhessége valamely pontján paracetamolt, amelyet a várandósok és gyerekek számára a legbiztonságosabb láz- és fájdalomcsillapítónak tartanak. Ugyanakkor egyre több a bizonyíték arra, hogy a paracetamol prenatális hatása összefüggésbe hozható gyengébb kognitív teljesítménnyel, több viselkedésbeli problémával, az ASD és az ADHD tüneteivel.



A paracetamolnak születést követő, gyermekkori kitettség a tanulmány szerint nincs kapcsolatban az ASD tüneteivel.