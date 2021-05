Koronavírus-járvány

Cukorbetegséget okozhat a gyerekeknél a koronavírus?

A szakorvosok azt figyelték meg, hogy a hozzájuk forduló kiskorúak majdnem mindegyike átesett a fertőzésen. A Magyar Diabetes Társaság azonban úgy látja: még egyáltalán nem bizonyított az összefüggés, országos felmérésre lenne szükség az okszerűség megerősítéséhez. 2021.05.31 16:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Korántsem biztos, hogy a gyerekek védettebbek a koronavírus-fertőzéssel szemben. Gyermek-diabetológusok azt figyelték meg, hogy az 1-es típusú cukorbetegség tüneteivel hozzájuk forduló kis betegek majdnem mindegyike megfertőződött korábban.



"Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a Covid provokálni tud, generálni tud olyan, elsősorban az autoimmun kategóriába tartozó betegségeket, amelyek viszont már egy egész életre meghatározó kihatással bírnak" - fogalmazott az ATV Híradójának Póta György házi gyermekorvos. Fontosnak tartaná, ha a 16-18 évesekhez hasonlóan a kisebb gyerekek számára is megszerveznék a kampányszerű oltást. Az Európai Unió gyógyszerügynöksége egyelőre csak a Pfizer-nek adott engedélyt kiskorúak, tehát a 12-15 éves gyerekek védőoltására.



A tudósok már nemcsak poszt-Covid, hanem "poszt akut Covid", vagy heveny elváltozást okozó tünetekről is beszélnek a koronavírus-fertőzésen átesettek esetében. Egy nemrég megjelent szakcikk szerint ugyanis a koronavírus mitokondrium betegségeket okoz. Vagyis annak ellenére, hogy a vírus légzőszervi kórokozó, azokat a sejtrészecskéket is megtámadja, amelyek az energiatermelésért felelősek.



"Egyre inkább úgy gondoljuk, hogy pont azért ilyen színes a poszt-Covid paletta, mert mitokondrium betegségeket okoz a vírus, és ez olyan vasculitiseket, érgyulladásokat eredményez, ami rengeteg szervet érint, nyilván minden szervnek van vérellátása" - mondta Falus András immunológus.



A Magyar Diabetes Társaság szerint egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az 1-es típusú cukorbetegség kialakulásában ok-okozati szerepet játszik a koronavírus. Szakemberek azt sem látják igazolhatónak, hogy egyáltalán a vírusfertőzések közrejátszanak-e az 1-es típusú diabétesz kialakulásában.



"Mai napig ez nem nyert bizonyítékot, de ez nem zárja ki azt, hogy mondjuk a koronavírus bármely formája, típusa esetleg tényleg okozati tényezőként játszhat szerepet, de jelen pillanatban ez ma nem igazolható, nem bizonyítható még" - hangsúlyozta Barkai László, a társaság elnökhelyettese.



Hozzátette: a cukorbeteg gyerekek száma évről évre nő, de nem egyenletes a szám emelkedése. Szerinte országos felmérésre lenne szükség az okszerűség megerősítéséhez.