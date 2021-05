Koronavírus-járvány

Szaglásambulancia kezdte meg működését a Semmelweis Egyetemen

A szaglástréning lényege, hogy a páciens minimum 12 héten át, naponta kétszer, koncentráltan olyan alapillatokat szagoljon, mint a virág-, a fűszeres vagy gyümölcsillat, felidézve azok eredeti érzetét. 2021.05.19 10:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szaglásvizsgálattal és szaglástréninggel segítenek az ország első szaglásvizsgáló centrumában azoknak, akiknek a koronavírus-fertőzés után több mint három héttel is fennmaradtak a szaglásukat érintő panaszaik.



A Semmelweis Egyetem szerdai közleménye szerint az intézmény fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti klinikáján megnyílt szaglásambulancia egyelőre heti háromszor, kedden, szerdán és csütörtökön fogad betegeket, de szükség esetén a rendelési időt bővíteni fogják.



Az ellátáshoz fül-orr-gégészeti szakorvosi vagy háziorvosi beutaló szükséges, emellett az egyetem poszt-covid ambulanciái is küldhetnek oda betegeket.



Ha aktuális fül-orr-gégészeti kezelést igénylő elváltozást nem találnak a szaglásvesztés hátterében, akkor szaglástesztet végeznek. Egy komplex mérőeszköz segítségével szaglásküszöböt, szagmegkülönböztetést és szagfelismerést is vizsgálnak. A körülbelül 45 perces vizsgálat után minden beteg egy pontszámot kap, amely alapján besorolják, hogy normál szaglású, csökkent szaglású vagy szaglását vesztett-e. Utóbbi két esetben szaglástréninget javasolnak, a tréningidőszak végén pedig ismét tesztet végeznek a terápia értékelésére.



A szaglástréning lényege, hogy a páciens minimum 12 héten át, naponta kétszer, koncentráltan olyan alapillatokat szagoljon, mint a virág-, a fűszeres vagy gyümölcsillat, felidézve azok eredeti érzetét - idézte a közlemény Kraxner Helgát, az ambulancia vezetőjét. Emellett ajánlott szaglásnapló vezetése is, amelyben a páciens heti egyszer, mindig ugyanabban az időpontban egy skálán értékeli saját szaglását.



Tapasztalataik szerint szaglástréninggel lényegesen javítható az állapot, akár vissza is állítható. A tréning alkalmazásával egyéb eredetű szagláscsökkenés esetén (traumás, vírusos, ismeretlen eredetű) már kedvező tapasztalatokat szereztek, és úgy tűnik, a módszer hatékony az új típusú koronavírus által kiváltott szagláscsökkenés esetén is.



Az ambulancia vezetője kiemelte: a jó eredmény érdekében fontos, hogy a betegek a panaszok észlelésekor forduljanak orvoshoz és minél hamarabb kezdjék meg a kezelést. A szaglástréning mellett, ha szükséges, egyéb terápiákat is alkalmaznak, mint például a lokális kezelést szolgáló szteroidos vagy hialuronsav tartalmú spray-k, vagy az A-vitamint tartalmazó orrcseppek - tette hozzá.