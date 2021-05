Orvostudomány

PTE: eredményesen alkalmazhatók a gyermekkori csonttöréseknél a felszívódó rögzítések

A csonttörést vagy ízületi sérülést szenvedő gyermekeknél eredményesen alkalmazhatók a felszívódó implantátumok, amelyek a fémekhez hasonlóan stabil rögzítést biztosítanak - közölte a Pécsi Tudományegyetem (PTE) kedden az MTI-vel.



A baranyai felsőoktatási intézmény közleménye szerint a PTE Gyermekgyógyászati Klinikáján (PTE GYK) az Országos Baleseti Intézettel több éve közösen alkalmazzák a módszert, amellyel "vezető szerepet töltenek be Európában".



Azt írták, hogy Pécsen 2018 végétől végeznek műtéteket felszívódó implantátumokkal. Ez idő alatt csaknem harminc gyermeknél közel félszáz ilyen típusú rögzítést ültettek be boka-, alkar-, térd- és könyöktáji töréseket, ízületi sérüléseket követően.



A betegek állapotának nyomon követésével szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy a felszívódó implantátumok az általánosan alkalmazott fémből készültekhez hasonlóan stabil rögzítést tettek lehetővé, alkalmazásuk kevesebb műtéti beavatkozással járt, csökkentették a kockázatokat és a kórházi ápolás költségeit.



A közleményben Józsa Gergőt, a PTE GYK gyermektraumatológiai szakemberét idézve kiemelték: az egyre nagyobb számban alkalmazott felszívódó rögzítésekkel csökken a műtéti szövődmények kockázata, nem kell altatni a sérültet, s mivel a felszívódó implantátumok a csont velőüregébe süllyeszthetőek, azok nem okoznak irritációt.



A közlemény szerint a felszívódó implantátumok alkalmazása a töréskezelésben jelenleg még nem az elsődlegesen választandó eljárás, azonban felhasználásuk gyakorisága felfelé ívelő tendenciát mutat, rohamosan fejlődik.



Az alkartörések felszívódó implantátummal való kezelésében Magyarország vezető szerepet tölt be Európában - írták a kommünikében.