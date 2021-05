Diszkrimináció

Ismét kötelező lesz a nemváltó műtétek elvégzése az Egyesült Államokban

Ismét kötelező lesz a nemváltó műtétek elvégzése az Egyesült Államokban, ugyanis az egészségügyi minisztérium mostantól védelmet nyújt a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló - az egészségügyben eddig jogszerűnek számító - megkülönböztetést ellen - jelentette be hétfői közleményében a tárca.



"A félelem a megkülönböztetéstől az egyéneket az ellátás mellőzésére késztetheti, amelynek súlyos negatív egészségügyi következményei lehetnek" - fogalmazott Xavier Becerra, egészségügyi miniszter. "A tárca álláspontja szerint mindenkinek - beleértve az LMBTQ-személyeket is - hozzá kell férnie az egészségügyi ellátáshoz, diszkriminációtól mentesen" - tette hozzá.



2020-ban a Trump-adminisztráció úgy döntött, hogy eltörli az Obama-kormány transzneműekre vonatkozó - nemi megkülönböztetés elleni - védelmét az egészségügyben. Ez azt jelentette például, hogy az előző kabinet az embereket biológiai nemük alapján férfiként, vagy nőként határozta meg. Ezzel szemben az Obama-korszak szabályozása az emberi nemeket úgy határozta meg, hogy "az ember belső nemi érzete, amely lehet férfi, nő, egyik sem, vagy pedig a férfi és a nő kombinációja".



A Trump-kormányzat rendelkezései azt is lehetővé tették, hogy a kórházak és a biztosítók a vallásszabadságra hivatkozva megtagadhatták például a nemváltó műtétek elvégzését. Az Obama-adminisztráció szabályozása szerint azonban ezeket az egészségügyi beavatkozásokat kötelezővé lehetett tenni a kórházak számára.



Becerra szerint a Biden-adminisztráció új döntése igazodik az amerikai legfelsőbb bíróság tavalyi döntéséhez. Akkor egy munkahelyi diszkriminációs ügyben megállapították, hogy a munkahelyi nemi megkülönböztetés elleni szövetségi törvények védik a saját nemükhöz vonzódókat és a transzneműeket is.



Az egészségügyi minisztérium szerint "az egészségügyi ellátásban előforduló diszkrimináció hatással van az egészségügyi eredményekre", ugyanis egyes felmérések azt mutatják, "a diszkriminációval szembesülő LMBTQ-emberek negyede elhalasztotta vagy elkerülte a szükséges orvosi ellátást a további megkülönböztetéstől való félelem miatt".



"Senkit sem érhet hátrányos megkülönböztetés az orvosi szolgáltatások igénybevételekor" - hangoztatta Rachel Levine, egészségügyi miniszterhelyettes. "A minisztériumunk küldetése, hogy minden egyes amerikai egészségét és jólétét javítsuk, nemi identitásuktól vagy szexuális irányultságuktól függetlenül" - tette hozzá Levine.



Rachel Levine az első transznemű, aki az Egyesült Államok szövetségi kormányában magas tisztséget kapott. Az 1957-ben született gyermekgyógyász az élete nagy részét Richard L. Levine néven, férfiként élte le. Két gyermeke is született, majd úgy döntött, hogy nevet és nemet változtat.

A hétfői döntés értelmében az egészségügyi minisztérium jogi osztálya ismét kivizsgálja a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló diszkriminációs panaszokat és a kórházak, klinikák, illetve más egészségügyi szolgáltatók kormányzati szankciókkal sújthatók, amennyiben bebizonyosodik, hogy törvényt sértettek.