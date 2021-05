Vendéglátás

Húsmentes lesz az egyik legjobb New York-i étterem

2021.05.05 00:30 MTI

New York egyik legfelkapottabb étterme bejelentette, hogy elhagyja a húsételeket a kínálatából, és áttér a kizárólag nővényi alapú ételek készítésére.



A manhattani, három Michelin-csillaggal rendelkező Eleven Madison Park étterem séfje, Daniel Humm az étterem honlapján azzal érvelt, hogy "a modern élelmiszerrendszer egyszerűen fenntarthatatlan".



Az étterem a koronavírus-járvány miatt zárva volt, de most, mikor nyitásra készül, valószínűleg sok pártfogója és törzsvendége, akik híres amerikai konyhája miatt jártak oda, meglepődnek majd a változáson - írta a The Gaurdian online kiadása.



Humm úgy fogalmazott: a pandémia után nem tudják ugyanúgy folytatni, mint előtte. "Úgy döntöttünk, hogy növényi alapú menüt szolgálunk fel, amelyben nem használunk állati eredetű termékeket - minden étel zöldségekből készül, mind a földön termőkből, mind a tengerből, valamint gyümölcsökből, hüvelyesekből, gombákból, gabonafélékből és még sok minden másból" - írta a séf.



A múlt héten az Epicurious főzős weboldal közölte, hogy nem tesz közzé új marhahúsrecepteket, mert aggódik a szarvasmarha-tenyésztés környezeti kárai miatt, és amiatt, hogy ez felgyorsítja a klímaváltozást.