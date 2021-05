Olaszország

Szigorúan korlátoznák az olasz gyerekek okostelefon-használatát

Szigorúan korlátoznák a 12 éven aluli gyerekek okostelefon- és tablethasználatát egy olasz törvényjavaslat szerint.



Egy képviselőcsoport nyújtotta be a parlamentnek a tervezetet, mely azt is tartalmazza, hogy a szülők, akik vétenek az előírások ellen, 300 és 1500 euró (108 ezer - 540 ezer forint) közötti bírságra számíthatnak.



A javaslat teljesen megtiltja az elektromos kommunikációs eszközök használatát az első három életévben. Háromtól 12 éves korig időbeli korlátozással, kizárólag felnőtt felügyelete mellett lehetne okostelefonozni és tabletezni - írta az Il Tempo pénteki online kiadásában.



Négytől hatéves korig napi egy órát, hattól nyolcéves korig legfeljebb három órát, nyolc és 12 éves kor között maximum négy órát lehetne a készülékek monitora előtt tölteni a törvényjavaslat szerint.



A tervet többek között Lorenzo Fioramonti volt oktatási miniszter írta alá, aki nemrég az iskolások zsebében lévő okostelefonokat fegyvereknek nevezte.



Az elektromos eszközök használata tanulási problémákhoz, beszédfejlődési nehézségekhez vezet - érveltek a tervezetet benyújtó képviselők.



A készülékek számlájára írhatók többek között a koncentrációs zavarok, az agresszivitás, a hangulati ingadozások és az alvási nehézségek. "Meg kell akadályoznunk, hogy a holnap felnőttjei egy sor olyan betegséggel éljenek együtt, melyeket az elektromos eszközök korlátlan használatával függnek össze" - olvasható a tervezetben.



Az új típusú koronavírus okozta világjárvány miatt az olasz diákok is hosszú távoktatásba kényszerültek, a korlátozások enyhítésének köszönhetően azonban a hét elejétől többségük visszatérhetett a jelenléti oktatáshoz.