Koronavírus-járvány

Éjszakai műszakban könnyebb elkapni a koronavírust

Az éjszakai műszakban dolgozók nagyobb eséllyel kapják el a koronavírus-fertőzést, mint a nappal dolgozók - állapította meg egy nemzetközi kutatás.



A kutatócsoportot vezető Yaqoot Fatima, a queenslandi James Cook Egyetem tudósa kiemelte, hogy az éjszakai műszakban dolgozóknál a megfertőződés kockázata duplája volt a nappal dolgozókénál. A Journal of Sleep Research című folyóiratban publikált tanulmány 500 ezer ember adatain alapult, akik a brit Biobank-programba jelentkeztek. A program önkéntes jelentkezők orvosi és genetikai adatait gyűjti össze.



Fatima az ausztrál Brisbane Timesnak adott interjújában felidézte: jól ismert tény, hogy az éjszakai műszak felborítja az emberek cirkadián ritmusát (élettani napszaki ritmusát), és ez potenciálisan fertőzésveszélynek teszi ki őket. "Más kutatók már felvetették, hogy az éjszakai műszakos munka következtében kialakuló cirkadiánritmus-zavarok hajlamosabbá tehetik az embert a Covid-19-ben történő megbetegedésre. Ezt a lecsökkent melatoninszint és a gyenge immunválasz okozhatja" - mondta Fatima.



Hasonló kutatások más országokban, köztük az Egyesült Államokban is folynak. Fatima hozzátette, hogy várakozásaik szerint azok is hasonló eredményre jutnak majd. Ha a megállapításaik egyértelművé válnak, az remélhetőleg befolyásolni tudja majd a döntéseket például a vakcinázás prioritásairól - hangsúlyozta a kutató.