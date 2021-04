Koronavírus-járvány

Koronavírus: a túlsúlyos, elhízott betegeknél nagyobb a kockázata a súlyosabb lefolyásnak

Az elhízott Covid-19-páciensek gyakrabban szorultak oxigénpótlásra és 73 százalékkal nagyobb valószínűséggel vált szükségessé számukra a gépi lélegeztetés.

A túlsúlyos vagy elhízott betegeknél nagyobb a kockázata a Covid-19 súlyosabb lefolyásának - állapította meg egy ausztrál kutatók által vezetett nemzetközi tanulmány.



A Diabetes Care folyóiratban publikált kutatást a Murdoch Gyermekegészségügyi Kutatóintézet (MCRI) és a Queenslandi Egyetem vezette. A tanulmány szerzői azt is megállapították, hogy a túlsúlyos vagy elhízott Covid-19-páciensek esetében annak is nagyobb a valószínűsége, hogy oxigénpótlásra vagy lélegeztetésre szorulnak, szemben az egészséges súlyú betegekkel.



A tanulmány 7244 felnőtt, Covid-19 miatt kórházba került páciens esetét vizsgálta. A betegeket 11 ország 18 kórházában kezelték, 34,8 százalékuk volt túlsúlyos és 30,8 százalékuk elhízott.



Az elemzésből kiderült, hogy az elhízott Covid-19-páciensek gyakrabban szorultak oxigénpótlásra és 73 százalékkal nagyobb valószínűséggel vált szükségessé számukra a gépi lélegeztetés. Hasonló, de enyhébb kimenetelű következményekkel találkoztak a kutatók a túlsúlyos betegeknél is.



Kristy Short, a Queenslandi Egyetem tudósa, a kutatás egyik vezetője emlékeztetett arra, hogy az elhízást számos betegséggel hozzák összefüggésbe, köztük a szív- és érrendszeri, anyagcsere-, légúti problémákkal, valamint a súlyos kimenetelű influenza, a dengue-láz vagy a SARS-CoV-1 eseteivel.



Danielle Longmore, az MCRI szakértője hozzáfűzte: eredményeik arra figyelmeztetnek, hogy sürgősen be kell vetni olyan új stratégiákat, amelyekkel kezelni lehet az elhízás összetett társadalmi-gazdasági mozgatórugóit, valamint olyan közpolitikai intézkedéseket, mint például a gyorsételek reklámozásának korlátozása.