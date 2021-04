Koronavírus/Pollenhelyzet

Ismét közzétették a koronavírus és az allergia jellemző tünetiről szóló tájékoztatóját

Ismét közzétette a koronavírus és az allergia tüneteinek azonosítását segítő tájékoztatóját a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) kedden a Facebook-oldalán. Az NNK pollennaptára szerint több növény pollenszórása is elérheti a napokban a tüneteket okozó közepes szintet.



Az NNK a Facebookon egy ábrán sorolta fel a Covid-19 és az allergia gyakori, ritka, néha előforduló és nem jellemző tüneteit.



E szerint a koronavírus gyakori tünetei: a láz, a száraz köhögés, a légszomj és a fáradtság. Ezzel szemben az allergiások gyakori tünetei az orrfolyás, a tüsszentés és az asztmás nehézlégzés.



Utóbbi, az asztmás nehézlégzés például a koronavírusnál nem jellemző tünetnek számít. Allergia esetén az egyik nem jellemző tünet a hasmenés, ami a koronavírus-fertőzésnél ritkán ugyan, de előfordul. Szintén nem jellemző tünetek allergia esetén: az izom- és ízületi fájdalmak, a torokfájás és a mellkasi nyomás, amelyek a koronavírus esetén a néha észlelt tünetek között szerepelnek.



Az NNK honlapján egy naponta frissülő "pollennaptárral" segíti az allergiások tájékozódását. Ott megtekinthetők az allergén növények pollenszórásának napi értékei, valamint a másnapra és az azt követő napra vonatkozó előrejelzés is. E szerint szerdán és csütörtökön a nyír, a ciprus- és tiszafafélék, a kőris, a nyár, a juhar, a fűz és a platán pollenszórása is elérheti a tüneteket okozó közepes szintet.