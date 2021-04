Egészség

A zöld színű zöldségek támogathatják a fontos bélbaktériumok fejlődését

A bélben rengeteg baktérium él, közülük sokról még nem tudni, milyen anyagokkal táplálkozik és mivé alakítja át ezeket. 2021.04.09 16:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A zöld színű zöldségek támogathatják a fontos bélbaktériumok fejlődését, ilyenek például a spenótban és salátában előforduló szulfokinovóz nevű szulfonsav, amely stimulálja a bél mikrobiomjának kulcsfontosságú organizmusait. A baktériumok a vegyületből kénhidrogént termelnek, amely mennyiségtől függően az egészséget támogató vagy károsító hatással bír - írták bécsi és konstanzi kutatók a The ISME Journal című tudományos lapban megjelent tanulmányukban.



A bélben rengeteg baktérium él, közülük sokról még nem tudni, milyen anyagokkal táplálkozik és mivé alakítja át ezeket. A Bécsi Egyetem mikrobiológiai és környezeti rendszertudománnyal foglalkozó intézetének munkatársai, Buck Hanson und Alexander Loy a Konstanzi Egyetem tudósaival együttműködve először vizsgálták a szulfokinovóz mikrobiális anyagcseréjét a bélben.



Míg a glükóz a bélben számos mikroorganizmust táplál, a kutatók kimutatták, hogy a szulfokinovóz egészen speciális organizmusokat stimulál. Ezek közé tartozik az Eubacterium rectale nevű baktériumfaj, amely az egészséges embereknél előforduló tíz leggyakoribb bélmikroba egyike. A szulfokinovóz a kiindulópontja több baktériumfaj nemrég felfedezett különböző anyagcsere-folyamatának, amelyek végül kénhidrogént termelnek.



A tudósokat meglepte, hogy a zöld színű zöldségekben lévő szulfokinovóz hozzájárul a kémhidrogén termeléséhez a bélben. Eddig főként a húsban és zsírban gazdag táplálkozás hatására a bélben elszaporodó szulfát és taurin volt ismert kénhidrogén-forrásként.



Loy szerint a kénhidrogén "Janus-arcú anyagcseretermék", hiszen mennyiségtől függhet pozitív vagy negatív hatása.



Kis mennyiségben gyulladáscsökkentő hatással bír a bél nyálkahártyájára, fokozott termelődése azonban összefüggésben állhat krónikus gyulladásos betegségekkel és rákkal is.



További vizsgálataikban a tudósok azt kívánják feltárni, hogyan támogathatja a növényi szulfonsavak bevitele az egészséget. Amennyiben pozitív hatása van, a szulfokinovózt prebiotikumként is lehet alkalmazni.