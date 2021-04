Egészség

Rákellenes nap: félórás mozgással hívják fel a figyelmet a daganatos megbetegedésekre

Félórás mozgásra hívja az embereket a Magyar Rákellenes Liga a Covid idején se álljunk meg! elnevezésű kampány részeként április 10-én, szombaton. 2021.04.10 07:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szervezet MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy a 30 perces "közös" mozgáson - sétán, futáson, kiránduláson, rollerezésben, táncban, kerékpározásban - mindenki részt vehet szombaton bármikor. A szervezők ugyanakkor arra kérik a résztvevőket, hogy a koronavírus-járvány miatt leginkább egyedül, de legfeljebb kis csoportokban, maszkban és a szociális távolság betartásával sportoljanak. A sportolásra a https://forms.gle/qwPgkrHGeGn4TWuh8 lehet regisztrálni.



A sportoláson kívül az idei nemzeti rákellenes napon ismét megtartják a "hagyományos" betegtájékoztató előadást, újra online módon.



A fej-nyaki daganatokról Karosi Tamás egyetemi docens, osztályvezető főorvos, oktatási-, kutatási- és tudományos igazgató tart előadást, aki kérdésekre is válaszol. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, a következő linken: https://rakliga.hu/blog/2021/03/25/dr-med-habil-karosi-tamas-phd-fej-nyaki-daganatok-elofordulasa-megelozese-kezelese/?fbclid=IwAR0NXQHjKaHFXjesZWVY1_3-1Jmhz8Fg5b3Huc3q487wiUO6-G7VrUu2rCI



Kitértek arra is, hogy a járványhelyzet komoly nehézségeket okoz az egészségügyi ellátásban, és különösen igaz ez az ellátásra szorulókra, közöttük is a daganatos betegséggel küzdőkre.



A nemzeti rákellenes napot 29 éve minden év április 10-én tartják.