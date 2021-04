Húsvét

HENT: locsolókölnikből sem szabad bizonytalan eredetűeket venni

Az egészségre is veszélyesek lehetnek a hamis locsolókölnik, a bizonytalan eredetű termékeket ezért kerülni kell - olvasható a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) elnökhelyettesének közleményében.



Pomázi Gyula az MTI-hez eljuttatott tájékoztatóban kifejtette, hogy a hamis parfümök allergiás reakciókat, kiütéseket, asztmát, de akár arcüregi problémákat is okozhatnak. Vásárláskor ezért meg kell vizsgálni a csomagolást. A laza, gyűrött vagy hiányzó celofán elárulja a hamisítványt, míg eredeti terméken nincs hiba, elütés, nem csúsznak el rajta a betűk. A feltűnően olcsó parfümöket szintén nem tanácsos megvenni - tette hozzá.



A közleményben hangsúlyozták, hogy az Európai Bizottság adatai szerint 2017-ben, és 2018-ban 18 millió eurós kárt okoztak a legális gyártóknak, kereskedőknek a kétes eredetű, túlnyomórészt Törökországból érkező termékek. Magyarországon a legutóbbi vizsgálat szerint a veszteség 2015 és 2018 között elérte a 800 millió forintot.



A Nemzeti Adó- és Vámhivatal azóta is jelentős mennyiségben foglal le ilyen tételeket, az elmúlt hónapban például 15 ezer hamis illatszert találtak egy budapesti raktárban - tették hozzá.



Ugyanakkor a vásárlók évről évre tudatosabbak; egy belföldi felmérés szerint 2011-ben még csupán 66 százalékuk utasította el a bizonytalan eredetű illatszereket, tavaly viszont már 86 százalékuk. Ilyen termékeket főképp az utcán, piacokon vásárolnak, de egyre nagyobb az internetes beszerzések aránya is. Legnagyobb biztonsággal az ellenőrzött üzletekben, áruházláncokban lehet megfelelő minőségű kölnit vásárolni - jegyezte meg Pomázi Gyula.