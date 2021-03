Balesetveszély

Betiltaná az összes trambulint a magyar gyermeksebész

Ficamok, ín- és szalagszakadás - Dr. Kőnig Róbert szerint ilyen sérüléseket okozhat a trambulinhasználat gyerekeknél. De nem ritka a kulcscsonttörés, gerincsérülés és az agyrázkódás sem. A gyermektraumatológus szerint a tavaszi súlyos balesetek közül egyértelműen a trambulinbaleset áll az élen.



Mint a Családinet.hu-nak elmondta, minden évben a tavasz beköszöntével több órás, altatásos műtéteket végez, gyakran kell alkarba, lábszárba titánokat, csavarokat betenni. A felépülés pedig hosszú hónapokig is tarthat. Akinél a húsvéti nyuszi trambulint hozna, az gondolja át még egyszer, hogy biztos szükség van-e erre gyerekének.



Dr. Kőnig Róbert gyermeksebész, gyermektraumatológus azt mondja, a trambulin nem egy szabadidő tevékenységre való sportszer, hanem egy profi akrobatikus eszköz. Amit tévesen sportszerként, játékszerként alkalmaznak.



”Én mindet betiltanám. De nemcsak én vagyok ezzel így, hanem az Amerikai Gyermekorvosok Társasága is. A trambulin egyébként az 1950-es években kezdett elterjedni Észak-Amerikában, később Ausztráliában és Európában is rendkívül népszerűvé vált. Sajnos nagyon sok komoly baleset van belőle, ezért véleményem szerint csak ellenőrzött körülmények között, testalkatnak és fittségnek megfelelően lenne szabad használni” – mondta Dr. Kőnig Róbert.



A gyermeksebész hozzáteszi, hogy a trambulint 6 év alatt egyáltalán nem lenne szabad használni, mert a gyermekek vázizomrendszere nincs felkészülve a folyamatos becsapódásra és terhelésre, amit a trambulinhasználat okoz.



”A kicsik hajlékonyabbak, könnyebben eltörnek a csontjaik. Trambulinozás után gyakrabban tapasztalhatunk náluk idegrendszeri tüneteket, nem ritka a fejfájás és a hányás, magyarul az agyrázkódás sem.”



Hozzáteszi, hogy természetesen nemcsak a trambulinozás okozhat balesetet, ugyanis például biciklivel is elesnek a gyerekek. Viszont közel sem annyi a súlyos biciklis baleset, mint a trambulinos. Ez utóbbi sokkal veszélyesebb eszköz, amit csak megfelelő szabályok szerint lehet használni.

Így használható a trambulin

A szakértő azt javasolja hogy:

- egyszerre csak egy gyerek legyen bent. Ha ugyanis többen vannak, akkor összekoccanhat a fejük, fellökhetik egymást vagy egymásra eshetnek.

- az összes biztonsági felszerelést szereljük fel. Tegyünk a rugókra szivacsokat, és szereljük fel a hálókat is, előfordul ugyanis hogy kiugranak belőle a gyerekek és az okoz balesetet.

- a trambulint ne tegyük fa alá, mert a gyerekek beütik a fejüket a faágakba.

- ne a legmagasabb pontra állítsuk fel, mert ha mégis kiugrana belőle a gyerek, akkor nagyot eshet, könnyen legurulhat egy dombon például.

- semmiképp ne másszon be a trambulin alá a gyerek.

- csak folyamatos szülői felügyelet mellett használják a gyerekek a trambulint. Vagyis ha valaki épp azt tervezte, hogy megfőzi az ebédet, amíg a gyerekek trambulinoznak a kertben, akkor tegyen le erről az ötletéről.



Egyéb tavaszi balesetek

A gyermeksebész szerint, a súlyos háztáji baleseteket illetően, egyértelműen a trambulinhasználatból származó sérülések állnak az első helyen. Tavasszal azonban más gyerekbalesetek száma is megnő.



Dr. Kőnig Róbert továbbá azt tanácsolja, hogy bármilyen szabadtéri sportot is űz gyermekünk, a megfelelő védőfelszerelés nélkül semmiképp ne kezdjen bele.