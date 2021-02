Állati

Döbbenet: egyre többen bérelnek kecskét a karantén alatt

A járvány miatti korlátozásokkal rengeteg vállalkozás került nehéz helyzetbe, nem beszélve azokról, amelyek az idegenforgalomból tartották fenn magukat, így szorult helyzetbe kerültek az állatkertek, vadasparkok is. A tartalékok hamar elfogytak, van, aki már bezárt, de van, aki a végletekig kitart, ilyen például a Szigethalmi Családi Vadaspark esete is.



Egy kis angliai tanya, ahol korábban esküvőket és iskolai kirándulásokat rendeztek, azonban meglátta a piaci rést a válság közepette: Dot McCarthy, a rossendalei Cronkshaw Fold Farm tulajdonosa bérbeadásra kínálta kecskéit. Már pár fontért, azaz pár ezer forintért, mindenki házhoz rendelhetett egy mekegő négylábút.



A kínálat adott volt, ám a kereslet még a nagyot álmodó tulajt is igen meglepte: többszázan jelentkeztek, hogy igénybe kívánják venni a szolgáltatást.



Hogy mi okozza ezt a nagy népszerűséget? Reméljük, hogy az állatok szeretete.