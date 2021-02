Koronavírus-járvány

Javult a németek szexuális élete a járvány alatt

Javult a németek szexuális élete a világjárvány miatti lezárásoknak köszönhetően - állapította meg két német kutatás is.



A Merseburgi Egyetem kutatói által megkérdezett férfiak 72 százaléka válaszolta, hogy kapcsolata nem romlott, 16 százalékuk azt, hogy javult is a karanténidőszak alatt.



A kutatás vezetője, Heinz-Jürgen Voss, a szexológia és a szexuálpedagógia professzora szerint a párkapcsolatban élő férfiaknak csak 12 százaléka vélte úgy, hogy helyzete rosszabb, mint a karantén előtt volt.



A megkérdezett kapcsolatban élő nők 30 százaléka érzékelt javulást, 58 százaléka szerint a helyzet változatlan maradt, 12 százalékuk szerint romlott.



A Szász-Anhalt tartomány belügyminisztériuma és sportminisztériuma megbízásából készült felmérés statisztikai szempontból nem tekinthető a teljes németországi népesség reprezentatív vizsgálatának. Voss szerint azonban fontos támpontokat adhat.



A Hamburg-Eppendorf-i Egyetemi Klinika (UKE) vezette nemzetközi kutatás hasonló eredményeket kapott.



"A válaszadók fele nem érzékelt változást szexuális életében a partnerével. Azoknak viszont, akik éreztek változást, több mint a fele javulásról számolt be" - mondta el a dpa-nak Johanna Schröder, a tanulmány német kutatója.



Török, horvát, portugál, svéd, holland, francia és cseh kutatóintézetek is részt vettek a munkában.