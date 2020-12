Koronavírus-járvány

Pszichológus: a mentális problémák rejtegetése végzetes lehet

A mentális problémák rejtegetésének hosszú távon végzetes következményei lehetnek - erre hívta fel a figyelmet Szy Katalin klinikai szakpszichológus hétfőn az M1 aktuális csatornán.



A szakértő azt mondta: egyre többet foglalkoznak az emberek a lelki egészséggel, de még mindig sokan vannak, akik nem merik felvállalni mentális problémáikat.



Fontos, hogy mindenki tájékozódjon lelki egészségi állapotáról, ebben a Civilút Alapítvány www.mindenki.eu honlapja is segít - ismertette.



Szy Katalin beszélt arról is, hogy a karácsonyi időszak az elvárások, vágyakozások miatt "különösen megterhelő a léleknek", idén pedig ezt a koronavírus-járvány is nehezíti.