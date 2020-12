Koronavírus

WHO: bizonyos helyzetekben otthon is javasolt a maszkviselés

Az Egészségügyi Világszervezet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a védőmaszk viselése hamis biztonságérzetet adhat az embereknek, és így megfeledkezhetnek a többi biztonsági óvintézkedésről. 2020.12.02

Otthon is javasolt a védőmaszk viselése a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében, amikor az emberek vendégeket fogadnak, és nem tartható a szükséges távolság - figyelmeztetett szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO).



A genfi székhelyű szervezet frissen közzétett iránymutatása szerint akkor is érdemes felvenni a maszkot látogatók fogadásakor, ha nem biztos, hogy a helyiség megfelelően szellőzik.



Az Egészségügyi Világszervezet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a védőmaszk viselése hamis biztonságérzetet adhat az embereknek, és így megfeledkezhetnek a többi biztonsági óvintézkedésről.



Emellett aláhúzták: az egészségügyi intézményekben a jelenleginél is szélesebb körűvé kell tennie a maszk használatát.



A WHO korábban is javasolta a maszkviselést a zsúfolt helyeken, az otthoni környezetre vonatkozóan azonban eddig nem fogalmazott meg ajánlásokat.