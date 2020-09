Orvostudomány

Guinness-rekord részese lehet a kardiológiai intézet

Most először lesz élőben követhető egy mellkasi műtét nélküli speciális, katéteres aorta-műbillentyű beültetés egy időben húsz kardiológiai centrumban, körkapcsolásos közvetítésben. 2020.09.28 15:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Guinness-rekordra tesz kísérletet a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (GOKI) a világ tizenkilenc vezető kardiológiai centrumával közösen; most először lesz élőben követhető egy mellkasi műtét nélküli speciális, katéteres aorta-műbillentyű beültetés egy időben húsz kardiológiai centrumban, körkapcsolásos közvetítésben.



Az intézet az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleménye szerint a "Szívünk világnapjához" kapcsolódó esemény nézettségi rekordjára törekszenek, azt remélik, hogy ez lesz a legtöbb ember által élőben, online végignézett billentyűműtét.



Mint írták, a GOKI egyike azoknak a világ minden tájáról felkért centrumoknak, amelyek a Nemzetközi Szívbillentyű Központ szervezésében egyszerre végzik el ezt a fajta beavatkozást. "Az orvos-szakmai nemzetközi összefogás azt üzeni a koronavírus szövődményei által leginkább veszélyeztetettek, a szív és érrendszeri betegeknek, hogy a járvány alatt sincsenek egyedül" - olvasható a közleményben.



A budapesti centrumban már több mint hétszáz mellkasi műtét nélküli speciális, katéteres aorta-műbillentyű beültetést végeztek. Ez a legmodernebb katéteres beavatkozás főként az idős, számos kísérőbetegséggel terhelt, súlyos aorta billentyű szűkületben szenvedő betegek számára jelent megoldást, esetükben ugyanis a nyitott szívműtéteknek túl nagy kockázata lenne. De fiatalabbaknál is előfordul, hogy egy korábbi műtét, vagy esetleges társbetegségek miatt a mellkast felnyitó műtétet nem lehet elvégezni. Ez a beavatkozás a betegeknek még sok panaszmentes évet adhat hozzá az életükhöz. Sőt, nemcsak hogy sokkal tovább élhetnek, hanem sokkal jobb minőségű életük lehet - írta az intézet.



A beavatkozás lényege, hogy a comb ütőerén keresztül egy speciális katétert vezetnek fel az aorta billentyűig, ahol az elmeszesedett billentyű helyére új kerül. A műbillentyű kerete nikkel-titán ötvözetből, a szelepfunkciót ellátó részek sertés szívburokból készülnek. A billentyű kerete hideg hatására formálhatóvá válik, ezért a kisujjnyi vastagságú katéterbe 4-6 fokos steril vízben töltik be. Amikor a műbillentyűt az eszközön keresztül az orvos elvezeti az aortáig, és megfelelő pozícióban lassan lehúzza róla a hüvelyt, akkor az a 37 fokos emberi testben visszanyeri eredeti alakját. A műbillentyű befeszül a régi, elhasználódott szövetek közé, és elkezd működni, a beteg pedig meggyógyul, újra teljes életet élhet.



Magyarországon elsőként (2008 novemberében) és jelenleg is a legmagasabb számban a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben történik katéteres aorta billentyű beültetés, a beavatkozások száma idén elérheti százhetvenet is.



A szívünk világnapján ezt a műtétet Budapesten Andréka Péter főigazgató és Fontos Géza felnőtt ellátásért felelős orvosigazgató végzi. A beavatkozást szeptember 29-én, kedden 14.30-tól élőben lehet követni az alábbi linken: https://www.youtube.com/watch?v=uXrhTLWJ9jU&feature=youtu.be