Koronavírus-járvány

Szlávik: súlyos szövődményeket hagyhat hátra a vírus

Súlyos szövődményeket hagyhat hátra a koronavírus, a kigyógyult embereknél sok esetben szívbetegség, izomrendszert érintő faradtság, különböző alvászavarok és általános gyengeség jelentkezik - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa szerdán az M1 aktuális csatornán.



Szlávik János hozzátette: az esetek körülbelül 40 százalékban jelentkeznek ilyen tünetek.



Ez is mutatja, hogy ez a vírus nemcsak a tüdőt támadja, hanem szinte valamennyi szervrendszert - hangsúlyozta.



Az adatok szerint a koronavírusból felgyógyultak jelentős része még hónapokig fáradtságra panaszkodik - mondta, megjegyezve, hogy a gyógyultak tüdőkapacitásának szintje gyakran nem áll vissza az eredetire. Az intenzív osztályra került embereknél poszttraumás stressz szindróma is jelentkezhet - fűzte hozzá.



Szlávik János kitért arra is, hogy Izraelben és Magyarországon már folynak kísérletek a vírus nyálból történő kimutatására. Egy sikeres fejlesztés hatása rendkívül pozitív lenne, mivel így gyorsabbá és kényelmesebbé válna a tesztelés folyamata - mutatott rá a főorvos.