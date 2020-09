Koronavírus

Kanadai főorvos: mellőzzük a csókot és viseljünk maszkot szex közben

Dr. Theresa Tam szerint megtehetjük a megfelelő védőintézkedéseket akkor is, ha szexuális kapcsolatot tartunk fenn, ehhez mindössze az szükséges, hogy ne csókolózzunk a partnerünkkel és a nemi aktus közben is viseljünk védőmaszkot. 2020.09.05 11:15 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ki kellene hagyni a csókolózást, és érdemes lenne megfontolni a védőmaszk viselését a szexuális aktus közben is, véli Dr. Theresa Tam kanadai főorvos és járványügyi szakértő, aki szerint továbbra is az jelenti az emberek számára a legnagyobb védelmet a vírus ellen, ha minimális szintre csökkentik a szexuális érintkezést a világjárvány időszaka alatt.



A főorvos szerint kevés az esélye annak, hogy a koronavírus a sperma vagy a hüvelyváladék által átterjedjen az egyik emberről a másikra, de a csókolózás sokkal nagyobb arányban veszélyeztetheti a parterünket - írja a Transindex.



Dr. Theresa Tam szerint megtehetjük a megfelelő védőintézkedéseket akkor is, ha szexuális kapcsolatot tartunk fenn, ehhez mindössze az szükséges, hogy ne csókolózzunk a partnerünkkel és a nemi aktus közben is viseljünk védőmaszkot.



A főorvos elismeri, hogy a szexuális egészség nagyon fontos az emberek életében, ugyanakkor úgy véli, hogy a kanadaiak megtalálhatják annak a módját, hogy úgy éljék meg a fizikai intimitást, hogy közben megtegyenek minden járványügyi óvintézkedést.