Színes

Óriászöldség-rekordot állított fel egy német kertész

Világrekordot állított fel egy német kertész azzal, hogy 33-féle zöldségből takarított be XXL-es méretű termést pénteken.



A türingiai Pössneckben élő és gazdálkodó Patrick Teichmann egyebek közt karórépából, hagymából, kígyóuborkából, cukkiniből és retekből szüretelt óriási méretű termést 200 négyzetméteres veteményeskertjében.



A világrekordot a Németországi Rekordok Intézete igazolta. A világcsúcshoz 30-féle óriászöldség is elég lett volna, de a hobbikertész túlteljesítette az elvárást.



Teichmann 2012 óta foglalkozik óriászöldségek termesztésével, cukkinival és paradicsommal kezdte, idén már 41 különböző óriászöldséget vetett. Kertjében minden zöldség gigantikus méretű.



A kertész nagy odaadással gondozza a növényeket, a beporzáshoz például elektromos fogkefét használ, a rothadásnak babahintőporral próbálja elejét venni. Napi 6-10 órát szentel növényeinek.



Németországban egyre többen foglalkoznak óriászöldségek termesztésével, de a Teichmann kertjében nevelt zöldségek sokfélesége egyedülálló - mondta el Udo Karkos, az ágazat európai szövetségének (EGVGA) képviselője.



A legnépszerűbb az óriástök, amely egytonnásnál nagyobbra is megnőhet.