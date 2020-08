Egészségügy

Allergológus: a nyáron magas lesz a parlagfű pollenkoncentrációja

Ez azért is rossz hír, mert a pollenek továbbviszik a rájuk tapadó darabos szennyeződéseket, így a légszennyezésben is komoly szerepet játszanak. 2020.08.04 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Idén nyáron várhatóan nagyon magas lesz a parlagfű pollenkoncentrációja - mondta a Magyar Allergia Szövetség elnöke hétfőn az M1 aktuális csatornán.



Nékám Kristóf megjegyezte: ez azért is rossz hír, mert a pollenek továbbviszik a rájuk tapadó darabos szennyeződéseket, így a légszennyezésben is komoly szerepet játszanak. A pollenre ragadó irritáló anyagok sokkal rosszabb hatással lehetnek az emberre, mint maga a pollen - fűzte hozzá.



Kitért arra is, hogy sokaknál a következő időszakban a pollenek mellett a rovarcsípések és a napfény is kiválthat allergiát. A jelentkező bőrirritációs tünetek nagyon hasonlóak, de súlyosságukban nagyon eltérőek lehetnek - mondta az allergológus.