Járvány

Kettős tüdőátültetés mentette meg egy 18 éves koronavírusos beteg életét

Sikeres kettős tüdőátültetéssel mentették meg egy fiatal férfi életét, akinek tüdejét szinte elpusztította az új koronavírus - jelentette be milánói Policlinico Kórház.



A beteg, aki a járvány kezdete előtt két héttel töltötte be 18. életévét, és akit 58 napon át gépekkel tartottak életben, most már "teljesen magánál van, együttműködik és folyik a rehabilitációja” — közölték orvosai csütörtökön.



A beteg "fiatal és teljesen egészséges” volt az előtt, hogy március elején megfertőződött a koronavírussal. A Covid-19-betegség „helyrehozhatatlan károkat okozott a tüdőn” – írták közleményükben.



"Kapcsolatba léptünk Csen Csin-ju kínai professzorral, akit személyesen ismerünk, és akivel megvitattuk az esetet, mivel ő már előttünk találkozott ilyen problémával" — mondta Mario Nosotti professzor, a kórház mellkasműtéti és tüdőtranszplantációs osztályának az igazgatója.



A kórház közölte, hogy a bécsi Orvostudományi Egyetem és az AKH kórház orvosai is végrehajtottak hasonló műtétet, a koronavírus által súlyos tüdőkárosodott 45 éves beteg életét mentették meg így a múlt hónapban.