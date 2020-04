Koronavírus-járvány

Koronavírus: hetekig, hónapokig, sőt évekig is eltarthat a felépülés

Az Egészségügyi Világszervezet a Kínában mért eredmények alapján úgy becsüli, hogy a szervezet legfeljebb két hét alatt megküzd az enyhe tünetekkel. De mi van a súlyos esetekkel? 2020.04.27 14:02 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A gyógyulás tartama – mint minden más betegség esetében – a koronavírus-fertőzésnél sem szabványos. Valakinél hosszabb, másoknál rövidebb időt vesz igénybe – összegezte a BBC.



Az életkor, a nem és egyéb párhuzamos betegségek befolyásolják a Covid-19 súlyosságát. A gyógyulás tartama pedig a kezelés fokától és hosszúságától is függ.



A koronavírus-fertőzöttek zöme köhög és lázas. Esetleg fájdalmat éreznek, levertek, kiszárad a torkuk, és sajog a fejük.



Ezek a tünetek néhány napos kifekvéssel, sok folyadék bevitelével, esetleg fájdalomcsillapító alkalmazásával következmények nélkül elmúlnak.



Az Egészségügyi Világszervezet a Kínában mért eredmények alapján úgy becsüli, hogy a szervezet legfeljebb két hét alatt megküzd az enyhe tünetekkel.



Egyesek hajlamosak a súlyosabb tünetekre, amelyek 7-10 nappal a fertőzés után jelentkeznek. A megjelenés váratlan. A lélegzés egyre nehézkésebb, a tüdők begyulladnak. Az immunrendszer ugyanis a védekezést túlreagálja. Az emberi szervezetet emiatt járulékos kár éri. Egyesek mesterséges lélegeztetésre szorulnak. A légszomj megszűnése huzamosabb időt is igénybe vehet. Ez alatt az időt alatt a test hegesedik és gyulladáson esik át. A felépülés ebben az esetben akár 2-8 hétig is elhúzódhat.



A WHO becslése szerint minden huszadik koronavírusos fertőzött intenzív kezelésre szorul. A kezelés része a nyugtató és a lélegeztetőgép alkalmazása. Akár 12-18 hónapig is eltarthat, amíg az intenzív osztály ápoltjának élete visszatér a szokásos mederbe.



A kórházban eltöltött hosszú idő egyenes következménye az izomtömeg sorvadása. A beteg legyengül, az izmok felépülése pedig időigényes. Egyesek még ahhoz is gyógytornázniuk kell, hogy egyáltalán talpra állhassanak.



Ráadásul az elnyúló betegségnek lelki következményei is lehetnek.



Kínai és olasz példák alapján a teljes felépülés hónapokig is elhúzódhat. Általánosítani ebben az esetben sem lehet. Egyesek rövidebb, mások hosszabb időt töltenek az intenzív osztályon.

A koronavírus hosszútávú következményei



Kellő tapasztalat híján erről nem sokat tudni. Akut légzési rendellenesség abban az esetben alakul ki, ha a páciens szervezete túlreagálja a védekezést. Ebben az esetben sérülhet a tüdő.



Olyan betegekkel is találkoztam, akiknél 5 év elteltével jelentkeztek testi vagy lelki traumák.



Mielőtt a lélegeztetőre csatlakoztatják a beteget, általában megkérdik tőle: elbúcsúzna-e a családjától? Ilyen esetben alakulhat ki – nem meglepő módon – a poszt-traumatikus szindróma, a PTSD, amely mély lelki sérüléseket okoz – mondja Dr. James Gill, általános orvos, a warwicki Egészségügyi Iskola oktatója.



A Johns Hopkins Egyetem becslése szerint a csaknem 3 millió fertőzött közül eddig több mint 800 ezren felépültek.

Matematikai számítások szerint a koronavírus-fertőzöttek 99-99,5%-a meggyógyul – írta az EuroNews.



A WHO arra figyelmeztet, hogy az első koronavírus-fertőzés után a beteg nem válik védetté. Az újrafertőzés kockázata bármikor fennáll.



Egyetlen kutatás vagy tanulmány sem igazolta, hogy az antitestek jelenléte meghiúsította volna a második fertőzés kialakulását – áll az Egészségügyi Világszervezet jelentésében.