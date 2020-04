Koronavírus-járvány

Akár 8 méterre is repülnek köhögéskor vagy tüsszögéskor a cseppek - videó

A köhögéssel, tüsszentéssel és kilégzéssel kibocsátott, gázokkal teli felhő akár 8,2 méteres távolságba is elér.



Így sürgősen felül kell vizsgálni az Egészségügyi Világszervezet (WHO) távolságra vonatkozó ajánlásait, mert a jelenlegiek az úgynevezett "nagy cseppeken" alapulnak, amelyek a vírust terjeszthetik, és úgy tartják, ezek csak egy bizonyos távolságig érnek el.



Ám a köhögéssel és tüsszentéssel vagy általában a kilégzéssel kibocsátott "felhő" csúcssebessége akár az óránkénti 36-110 kilométeres sebességet is elérheti.



A kilégzéskor "gáztartalmú felhőcske" kerül a levegőbe, mely mindenféle nagyságú cseppeket tartalmaz. A felhőt csak részben csökkenti, ha az ember a könyökhajlatába köhög vagy tüsszent.



Minél kisebb a csepp, annál csekélyebb az esély, hogy megfertőzhet valakit a benne lévő vírus, mert belélegzi vagy az orrába-szájába kerül. A legnagyobb veszélyt most a legnagyobb cseppek jelentik. Ezek viszont elég nagyok ahhoz, hogy hasson rájuk a gravitáció. Általában a kibocsátótól két méterre ezek a nagy cseppek lehullanak a talajra, innen származik a kétméteres távolságtartás szabálya. De ez korántsem veszélytelen!