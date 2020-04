Koronavírus-járvány

A háziállatok sokat segítenek a bezártság elviselésében egy felmérés szerint

A kutyák és macskák jelenléte hosszú távon csökkenti a vérnyomást, a stresszt és a depresszió tüneteit, ezzel együtt pedig növeli a munkahelyi teljesítményt és kreativitást is.

Egy a magyar állattartók megkérdezésével készült felmérés szerint a háziállatok jelenléte sokat segít abban, hogy könnyebben átvészeljük a kijárási korlátozással járó bezártságot.



A napokban készített reprezentatív kutatásból kiderült, hogy az otthon töltött idő alatt a magyar állattartóknak átlagosan több idejük jut kiskedvenceikre, és sokan kutyájukhoz vagy macskájukhoz fordulnak lelki támaszért. A koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzetben azonban a kisállatok is rendkívüli törődést igényelnek - olvasható a Nestlé csütörtöki közleményében.



A reprezentatív kutatás során arról kérdezték a magyar állattartókat, hogy miként élik meg a járványt és hogyan gondoskodnak kedvenceikről ebben a rendkívüli helyzetben. Az eredményekből kiderült, hogy a válaszadók az otthoni munkavégzés egyik legnagyobb előnyének azt tartják, hogy maguknak oszthatják be a napirendjüket (73 százalék), és több idejük jut négylábú barátaikra, akikről így könnyebben tudnak gondoskodni (43 százalék). A harmadik legnépszerűbb válasz szerint a háziállatok segítenek a kikapcsolódásban, közelségük pedig jó hatással van a közérzetre.



A kutatás arra is választ keresett, hogy miként élik meg a bezártságot a kutyák és a macskák. A kitöltők 59 százaléka szerint kedvenceik kifejezetten örülnek az együtt töltött időnek, a gazdik 42 százaléka pedig továbbra is odafigyel arra, hogy rendszeresen sétáltassa kutyáját.

A felmérés szerint a járvány ideje alatt a válaszadók többsége úgy kezeli háziállatát, mint egy plusz családtagot, aki folyamatos törődést igényel. De jelentős számban vannak azok is, akik már-már pszichológusként tekintenek házikedvencükre, akivel mindent meg lehet "beszélni". Ez azért fontos, mert már több korábbi kutatás is igazolta, hogy a kutyák és macskák jelenléte hosszú távon csökkenti a vérnyomást, a stresszt és a depresszió tüneteit, ezzel együtt pedig növeli a munkahelyi teljesítményt és kreativitást is.



"Ahogyan házi kedvenceink vigyáznak ránk ebben a rendkívüli időszakban, úgy kell nekünk is kiemelt figyelmet fordítanunk ápolásukra, ellátásukra, egészségükre" - hívja fel a figyelmet a tanulmányról szóló beszámolóban Márton Kinga állatorvos.



"Fontos, hogy tegyük meg az előzetes óvintézkedéseket a kedvencek ellátásához, felügyeletéhez arra az esetre is, ha lebetegednénk: gondoskodjunk helyettesítőkről és minimum két hétre elegendő eledelről. Hagyjunk kedvencünknek időt és teret arra, hogy alkalmazkodni tudjon a megváltozott körülményekhez, napirendhez, hogy ő is egészséges maradhasson mentálisan. Sétáltatás közben is tartsuk be a higiéniai ajánlásokat, és segítsünk a környezetünkben lévő rászorulóknak, legyen szó akár az állateledel beszerzéséről, akár a házikedvenc sétáltatásáról" - foglalja össze.



A közlemény szerint a Nestlé 2011 óta folyamatosan segíti kiemelt együttműködő partnerét, a HEROSZ budapesti állatotthont, amelynek 2019-ben összesen 29,8 tonna tápot adományozott.



A koronavírus-járvány miatti nehéz helyzetben most negyedmillió adag állateledelt ajánlott fel a magyarországi menhelyeknek, amelyet a Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség segítségével fog eljuttatni az állatotthonokba. Nemzetközi szinten a cég az európai régió 15 országában támogatja a rászoruló állatotthonokat: a krízis kezdete óta már 2 millió adag állateledel eljuttattatására tett vállalást különböző menhelyek számára.