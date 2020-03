Koronavírus-járvány

Vírus ellen nincs gyógynövény! Gyuri bácsi otthon marad, ezt kéri az idősektől is

A koronavírus-járvány terjedését úgy tudjuk megfékezni, ha betartjuk az előírásokat, és otthon maradunk - ezt üzeni Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember is az olvasóknak. 2020.03.30 13:02 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

„Sajnos nem ismerek olyan gyógynövényt, ami erre a vírusra hatásos lenne. Az egyetlen, amit tehetünk, hogy karban tartjuk az immunrendszerünket. Erre a legkiválóbb a kakukkfű, szurokfű, az orbáncfű vagy a fürtös menta teája. Ezeket naponta igyuk, hogy a védekezőképességünket erősítsük” – javasolja a népgyógyászat bevált módszereit Gyuri bácsi, és hozzáteszi, hogy a kialakult betegségre is jók ezek a teák, így könnyebben le tudja győzni a kórt a szervezetünk.



Gyuri bácsi maga is megfogadja az ajánlásokat és otthon tartózkodik. „Be vagyok zárkózva a lakásba, néha ugyan kimegyek a kertembe vagy elsétálok a földemig, de ott egyedül vagyok, nem érintkezem senkivel” - tette hozzá.



Arra a kérdésre, hogy hogy viseli a karantént, és mivel tölti az időt, azt válaszolja, hogy nem viseli meg a bezártság, hiszen egyébként is sokat van otthon, és most van ideje az embernek olvasni, tanulni. „Figyelem a híreket is, sokan keresnek telefonon, gyorsan eltelik a napom” – mondta.



S hogy mi a legrosszabb a karanténban? Gyuri bácsi így felelt: „Hát az, hogy nem tudok emberek közé menni és személyes tanácsadást tartani.”