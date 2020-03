Koronavírus-járvány

Ebben különbözik a koronavírus az influenzától

Kanka Andor, a Magyar Orvosi Kamara Csongrád megyei elnöke megelégelte, hogy gyakran hasonlítják az új koronavírust az influenzához. Pedig a koronavírus nagyon nem olyan, mint az influenza.



A szegedi orvos összegyűjtötte, hogy miben különbözik a két vírus egymástól. Az eltérés nagyon lényeges, mindenkinek tisztában kellene lenni vele.



1.

I.: Egy influenzás 1,3 másik embert fertőz meg.

K.: Egy új koronavírusos (COVID-19) fertőzött 3,4-et.



2.

I.: Az influenza 7-8 napig tart.

K.: Az új koronavírus okozta fertőzés 24-34 napig.



3.

I.: Az influenzás betegek kevesebb mint 1 százaléka igényel kórházi kezelést.

K.: Az új koronavírussal fertőzött betegek 15-20 százaléka, és jelentős részüket lélegeztetőgéppel kell kezelni.



4.

I.: A szezonális influenza halálozási aránya 0,02 százalék.

K.: A koronavírusé 2-3 százalék, ha van elég intenzív ellátás. Ha nincs, akár 10 százalék is lehet (Lásd Olaszországban!).



5.

I.: Az influenza ellen van védőoltás.

K.: Az új koronavírus ellen nincs.



6.

I.: Ha súlyossá válik a betegség, az influenzára van gyógyszer.

K.: Az új koronavírus ellen nincs bizonyítottan hatásos gyógyszer.



7.

I.: Az influenzajárvány az időjárás változásával tavasz végére spontán is leáll.

K.: Az új koronavírus nem fog, a déli féltekén most is terjed.



8.

I.: Az influenzában 300-600 ezer ember hal meg évente.

K.: Ha nem lennének szigorú korlátozó intézkedések, a koronavírus egy-másfél év alatt megfertőzné a világ lakosságának körülbelül 70 százalékát és ezalatt az idő alatt legkevesebb 100 millió ember halna meg. Annyian, mint, ahányan 250 év alatt influenzában. Mivel az egészségügy a gyorsan terjedő járvány által okozott hatalmas terheléssel sehol nem bírna megküzdeni, a halottak száma akár a félmilliárdot is elérhetné.