Új 'fegyvert' találtak a testben, amellyel a legtöbb rákbetegség legyőzhető

2020.01.22 02:30 ma.hu

A Cardiffi Egyetem tudósai olyan új immunterápiával álltak elő, amely egyszer többféle ráktípus kezelésében is segítséget nyújthat a pácienseknek. A felfedezés a vérben talált T-sejthez köthető, amely a legtöbb rákos sejt ellen hatásosnak tűnik – írta a BBC-re hivatkozva a hvg.hu.



A T-sejt egy immunsejt, amely radarként működve olyan veszélyek, például kórokozók után kutat a szervezetben, amelyeket el kell pusztítani. A kutatók szerint az újfajta terápiával esély nyílik arra, hogy minden beteget kezelni tudjanak.



Andrew Sewell, a kapcsolódó tanulmány egyik szerzője arról is beszélt, hogy a T-sejtek egy típusa képes lehet nagy számú rákfajta elpusztítására, így szerinte "esélyes, hogy minden rákos beteget meg lehet vele gyógyítani".



Különféle immunterápiákkal, például a CAR-T terápiával (a CAR kiméra antigén receptorokat jelent) eddig is támadtak rákos sejteket, ám ez az eljárás csak néhány típusú rák esetében volt használható kezelés, és akkor is személyre szabottan.



A T-sejtes megoldás esetében viszont nem kell személyre szabni a terápiát, mert a tudósok szerint a sejt összedolgozik az MR1 nevű molekulával, amely az emberi szervezet minden sejtjének felületén megtalálható.



A terápia működéséről jelenleg annyit tudni, hogy a kutatók vért vesznek a pácienstől, majd az abban megtalálható T-sejteket kiválogatják, megsokszorosítják és genetikailag módosítják, hogy a rákos sejtek után kutassanak. Azután visszajuttatják őket a szervezetbe.



A módszert klinikai vizsgálatokban, betegeken még nem tesztelték, laboratóriumban azonban sikeresen használták: a T-sejtek azonosítottak és elpusztítottak tüdő-, bőr-, vér-, bél-, mell-, csont-, prosztata-, petefészek-, veserákos és agydaganatos sejteket is. A tudósok szerint a kezelésben "hatalmas lehetőség rejlik".