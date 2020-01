Társadalom

Az együttélés új jogi formájának bevezetését javasolják

A házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat mellett egy további jogintézmény is szükséges a közösséget alkotó és egymásról gondoskodó emberek támogatásához a liberális német Szabad Demokrata Párt (FDP) új javaslata szerint, amelyről a hét végén számolt be a német sajtó.



Az ellenzéki párt a napokban nyújtja majd be a szövetségi parlamentben (Bundestag) az úgynevezett felelősségközösségről (Verantwortungsgemeineschaf) szóló javaslatát, amely az egymásért rokoni, házassági vagy bejegyzett élettársi kapcsolat nélkül is felelősséget vállaló emberek támogatását szolgálja.



Az elképzelés szerint a tagság egy ilyen közösségben egy sor kötelességgel járna, például ápolási és eltartási kötelezettséggel, de a tagok adókedvezményeket is kaphatnának - a házasságban élőket megillető adókedvezmények mintájára -, és örökölhetnének is egymástól.



Ilyen közösséget hozhatnának létre például barátok, szomszédok vagy idős, egyedülálló emberek, akik elhatározzák, hogy gondoskodni akarnak egymásról. A közös háztartás nem lenne alapkövetelmény.



A felelősségközösség nem a házasság "versenytársa" - emelte ki Stephan Tomae, az FDP Bundestag-frakciójának helyettes vezetője, hozzátéve, hogy javaslatukkal a társadalom átalakulására, a családi, rokoni kapcsolatokon, házasságon vagy bejegyzett élettársi kapcsolaton kívüli közösségi formában élő emberek számának növekedésére reagálnak.



Aláhúzta, hogy a felelősségközösség semmiképpen nem lehet "kiskapu" a többnejűség felé. Ezt biztosítja az is, hogy a gyermekneveléssel, a névviselési joggal, a tartózkodási joggal és a munkajoggal kapcsolatos kérdések nem tartoznának a javasolt új jogintézmény által szabályozott ügyek körébe.