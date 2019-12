Életmód

Először figyelték meg tudósok, hogyan okoz a túl sok testzsír 2-es típusú diabéteszt

Először figyelték meg tudósok, hogy a túl sok zsír a májból a hasnyálmirigybe terjedve 2-es típusú cukorbetegség kialakulásához vezet. 2019.12.25 15:15 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Newcastle-i Egyetem kutatócsoportjának tanulmánya a Cell Metabolism című folyóiratban jelent meg.



A Roy Taylor vezette kutatásban egy csoport Newcastle környéki ember vett részt, akiknél korábban 2-es típusú diabéteszt állapítottak meg, de a tanulmány két éve alatt lefogytak és meggyógyultak - olvasható a Medicalxpress.com hírportálon.



Többségüknél a kór nem is tért vissza a két év alatt, volt azonban egy kis csoportjuk, amelynek tagjai újra hízni kezdtek és ismét megjelent náluk a krónikus betegség. Taylor elmagyarázta, mit árultak el a fejlett képalkotó eljárások és a vérvizsgálatok eredményei.



"Azt láttuk, hogy hízáskor a zsírnak a bőr alatt kellene eltárolódnia, de vannak, akiknél a test más részeibe is kerül belőle. Változó, hogy ki mennyit tud tárolni a bőre alatt, ami a személyes zsírküszöb fölött van, az okozhat gondot" - mondta.



Amikor a zsír nem fér el biztonságosan a bőr alatt, akkor tárolódik a májban és átterjed a test már részeibe, köztük a hasnyálmirigybe is, amelyet eltömít, így kikapcsolja azokat a géneket, amelyek az inzulin hatékony előállítását irányítják, ez okozza a 2-es típusú diabéteszt - tette hozzá Taylor.



A kutatás alátámasztja a professzor kettős ciklus elnevezésű elméletét, amely szerint a cukorbetegséget a májban és a hasnyálmirigyben felhalmozódó zsírtöbblet okozza, és ez a folyamat megfordítható.



A tanulmányban részt vevő cukorbetegek 15 kilogrammot vagy annál is többet fogytak. Túlnyomó többségük (tízből majdnem kilenc) ezzel sikerrel szüntette meg a 2-es típusú diabéteszét. Két évvel később a csoport több mint harmada volt egészséges, legalább két évig egyiküknek sem kellett diabétesz elleni kezelést kapnia.