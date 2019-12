Szabadidő

Sokat ül a vécén? Vége a trónolásnak: az új kagyló 5 percig viselhető csak el

Lassan mindenki búcsút mondhat annak a nyugodt menedéknek, ami a vécét jelentette számára. Nem lesz hová menekülni a kollégák vagy a család zajától, nincs több privát pihenőidő, ha a kagylókat lecserélik erre az új fejlesztésű vécékre, amelyek kényelmetlen, 13 fokos dőlésszöge miatt az ülés 5 perc után nagyon elviselhetetlenné válik, de nem károssá.



A nyilvános vécék (benzinkutak, plázák) és a munkahelyek is nagyon érdeklődnek a továbbfejlesztett dizájn után, hiszen ettől gyorsabb forgalmat és hatékonyabban eltöltött munkaidőt várnak.



Az új wc-ket egy brit cég találta ki, 150-500 font között van az áruk. Ami nem sok ahhoz képest, hogy állítólag az alkalmazottak vécészünetei évente 4 milliárd font kárt okoznak az iparban és a kereskedelemben. A Protecting.co.uk 2019 júliusában, nyolc városban végzett felmérése szerint egy munkaidő alatt akár 28 percet is kidob egy munkáltató fejenként, mert a dolgozói vagy a klotyón ülnek, vagy éppen várják, hogy sorra kerüljenek egy üldögélő kolléga miatt.

Az innovátorok arra hivatkoznak, hogy az orvosi tanulmányok már évek óta arról szólnak, a hagyományos vécé használata aranyeret és medencei izmok gyengülését okozza. Elvileg a guggoló póz lenne az egészséges testtartás, amit elég nehéz kivitelezni, valljuk be. Ez a kagyló viszont pont ezt a célt szolgálja, tehát a munkavállalónak is jobb, ugyanis egészségesebbé teszi az alsó fertályát. Sőt, a mobilozást is elfelejthetik az emberek a vécén ülve, így a testtartásuk és a nyaki izmaik is meghálálják majd az új fajanszot.



Ám nem mindenki ért egyet azzal, hogy a dolgozók a hibásak: ha egy alkalmazott a vécére menekül, annak oka a nem megfelelő munkaterület, a túlterheltség, és a nem kellően támogató felsővezetés.