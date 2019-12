Veszély

Az elektromos cigaretta jelentősen növeli a krónikus tüdőbetegségek kockázatát

Akik e-cigarettát használnak és dohányoznak is, még nagyobb az ilyen kockázat azokhoz képest, aki csak az egyik terméket szívják. 2019.12.17 09:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az elektromos cigaretta jelentősen növeli a krónikus tüdőbetegségek, mint az asztma, a bronchitisz és a krónikus obstruktív tüdőbetegség kockázatát a Kaliforniai Egyetem tudósainak új tanulmánya szerint, amely az első hosszú távú vizsgálat az e-cigaretta és a légzőszervi betegségek közötti kapcsolatról az Egyesült Államok teljes lakosságának reprezentatív adatai alapján.



A kutatók azt is kimutatták, hogy azoknál, akik e-cigarettát használnak és dohányoznak is - ami a felnőtt e-cigarettázók körében igen gyakori -, még nagyobb az ilyen kockázat azokhoz képest, aki csak az egyik terméket szívják.



Az American Journal of Preventive Medicine című tudományos folyóiratban bemutatott tanulmány 2013 és 2016 között újonnan diagnosztizált tüdőbetegek adataira és az amerikai lakosság dohányzási szokásait jegyző adatokra épül.



A szakemberek olyan embereket vontak be a kutatásba, akiknek korábban nem volt feljegyzett tüdőbetegségük, e-cigarettát szívtak és dohányoztak. Három évig figyelemmel követték őket.



"Azt találtuk, hogy az e-cigarettát szívók körében egyharmaddal nőtt a tüdőbetegségek kialakulásának a kockázata" - mondta Stanton Glantz professzor, a tanulmány egyik vezetőszerzője.



Arra a következtetésre jutottunk, hogy az e-cigaretta magában is káros, és ez a hatás független attól, hogy az illető dohányzik-e hagyományosan - tette hozzá.



A kutatók azt is kimutatták, hogy a dohányzók esetében a tüdőbetegségek kockázata több mint kétszeresére nő. A mindkét terméket használók esetében pedig több mint háromszorosára nő a kockázat.



Megállapításaik azért fontosak, mert folyik a vita arról, hogy szabad-e reklámozni az e-cigarettát oly módon, mint a dohányzók egészségére kevésbé káros eszközt.



A tanulmány készítői azt találták, hogy a dohánytermékek szívásáról az e-cigarettára való áttérés csökkentette ugyan a tüdőbetegségek kockázatát, de a tanulmányba bevont dohányosoknak csak kevesebb mint egy százaléka volt olyan, aki teljesen áttért az e-cigarettára.



"A hagyományos cigarettákról e-cigarettákra való áttérés csökkentheti a tüdőbetegségek kockázatát, de csak nagyon kevés ember tér át. A dohányzók többsége e-cigarettát is szív, azaz kettős használóvá válik, amivel jelentősen növeli a tüdőbetegségek kialakulásának a kockázatát" - magyarázta Glantz.