Ünnep

Advent - Az egészséges böjtölés fontosságára hívja fel a figyelmet a dietetikus

A böjt kezdetekor érdemes először elhagyni az állati eredetű, túl zsíros, túl fűszeres táplálékokat, illetve a böjtölés befejezése után sem szabad gyorsan megterhelni a szervezetet. 2019.12.01 20:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Érdemes fokozatosan rávezetni a szervezetet a böjtölésre, illetve lassan megtörni a böjtöt, ezzel elkerülhetők a rosszullétek - mondta Erdélyi Alíz dietetikus az M1 aktuális csatornán vasárnap.



A szakember kifejtette: a böjt kezdetekor érdemes először elhagyni az állati eredetű, túl zsíros, túl fűszeres táplálékokat, illetve a böjtölés befejezése után sem szabad gyorsan megterhelni a szervezetet.



Fontosnak nevezte a dohányzás és az alkoholfogyasztás elhagyását, esetleg az egyéb káros szokásokról való lemondást, illetve a lelki, szellemi megújulást is.



A dietetikus hangsúlyozta, az nem böjt, ha valaki abbahagyja a húsevést, viszont több péksüteményt vagy édességet eszik, emellett kávézik, dohányzik, esetleg alkoholt is fogyaszt.



A böjt, főként annak szigorúbb változatai egészségi okok miatt nem ajánlottak az időseknek, a gyerekeknek, a várandósoknak és a betegeknek, beleértve a mentális betegeket is - hangsúlyozta Erdélyi Alíz.