Higiénia

Sokkoló videó terjed arról, mi történhet, ha dobozból iszunk, anélkül, hogy megtisztítanánk...

hirdetés

"Te is iszol dobozból italokat? Te megtisztítod a dobozt ivás előtt?" - tette fel a kérdést a videót felöltő a Facebookon. Nos, valóban vannak kórokozók a legtöbb csomagoláson, különösen az alumínium dobozok veszélyesek, hiszen ezeket különösebben nem védi semmi sem tároláskor, sem szállításkor, fogyasztáskor azonban közvetlenül a szánkhoz tesszük. Az influenzavírus például akár 8 óráig is életképes, a szalmonella és más baktériumok akár 4 héten keresztül is életben maradhatnak a fertőzött felületeken.



Mindazonáltal, a bagócslegyek - mint például az emberbagócs - és az ezekhez hasonló élőlények lárvái nőnek meg ekkorára, amit a videón is látni. Ám ezek nem italosdobozokról kerülnek a szervezetbe. Az elevenszülő nőstények repülés közben valósággal ráspriccelik a gazdaállat orrtájékára a lárvákat., míg az emberbagócs esetében a nőstény szúnyogokba, atkákba, kullancsokba petéznek, és azok meleg vérű állatra vagy emberre szállva a csípéssel átadják azokat. A peték azonnal kikelnek a bőrön, majd a lárvák behatolnak a bőrbe, ahol tovább fejlődnek (4 stádium) és furunculus-szerű elváltozást okoznak. A "kelés" közepén található nyíláson át lélegzik a lárva és bűzös váladékot bocsát ki. Általában a ruha által nem fedett területen, például a karon és leggyakrabban a fejen történik, de a lárva a ruhán át is képes behatolni.