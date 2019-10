Orvostudomány

Először találtak zsírszövetet túlsúlyos emberek tüdejében

A tudósok 52 ember tüdőmintáit elemezték, és azt találták, hogy a testtömegindexszel (BMI) együtt növekedett a zsír mennyisége a mintákban. 2019.10.18 15:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Először találtak zsírszövetet túlsúlyos és elhízott emberek tüdejében ausztrál kutatók - számolt be tanulmányukról a BBC hírportálja.



A tudósok 52 ember tüdőmintáit elemezték, és azt találták, hogy a testtömegindexszel (BMI) együtt növekedett a zsír mennyisége a mintákban. Az eredmények segíthetnek megmagyarázni, miért emelkedik az asztma kockázata a túlsúlyos embereknél.



A szövetek elhunytak tüdejéből származtak, melyeket kutatási célokra ajánlottak fel - írták a European Respiratory Journal című szaklap aktuális számában a Nyugat-ausztráliai Egyetem kutatói.



A minták hajdani donorai közül 15-nek nem volt asztmája, 21-nek igen, ám más volt a halála oka, 16-an asztmában hunytak el.



A kutatók mikroszkóp alatt, festés segítségével elemezték a mintákban található csaknem 1400 légutat.



A légutak falán zsírszövet-lerakódásokat találtak, azoknál volt több, akiknek magas volt a BMI-értéke.



A megnövekedett zsírszövet-mennyiség megváltoztatja a légutak szerkezetét és gyulladást okoz a tüdőben, ami magyarázatot ad arra, miért nagyobb az asztma veszélye a túlsúlyos embereknél.



"A túlsúlyt és az elhízást már összekapcsolták az asztmával és tünetei súlyosbodásával. Azzal magyarázták, hogy a túlsúly közvetlenül nyomást gyakorol a tüdőkre és azzal is, hogy a plusz kilókkal általában megnő a gyulladás kockázata. Tanulmányunk azonban új mechanizmust tárt fel. A légutakban megnövekvő zsírszövet szűkíti az utat és úgy tűnik, a gyulladást is fokozza, ezzel legalább részben növeli az asztma esélyét" - mondta Peter Noble, az egyetem professzora, aki részt vett a kutatásban.