Egy füst alatt

Az e-cigi már rövid idő után is gyulladást válthat ki a nem-dohányzóknál

Egy új tanulmány szerint az e-cigaretta "inhalálása" már rövid idő alatt is gyulladást okozhat a sejtekben a nem-dohányzóknál.



Az Ohiói Állami Egyetem rákkutató központjának kutatói, az Arthur G. James Rákkórház és a Richard J. Solove Kutatóintézet tudósai által publikált kutatás számol be elsőként arról, hogy az e-cigarettázástól nem-dohányzó felnőttek szervezetében biológiai változást tapasztaltak. A kutatást a Cancer Prevention Research folyóirat szerdai számában publikálták.



A medicalxpress.com tudományos portál ismertetése szerint a kutatók tüdőtükrözéssel vizsgálták a gyulladásos és dohányzással kapcsolatos hatásokat. Megállapították, hogy négyhetes - nikotin és ízesítés nélküli - e-cigaretta használat után kimutatható volt a tüdő sejtjeiben a gyulladás. Bár a változás a kontrollcsoporthoz mérten csekély volt, de az adatok azt jelzik, hogy rövid távú használat is okozhat sejtszintű gyulladást.



A dohányzás okozta gyulladás a tüdőrák és más légúti betegség kialakulásának fontos előrejelzője.



A tanulmány vezető szerzője, Peter Shields, az Ohiói Egyetem kutatója hangoztatta, hogy az e-cigaretta használatával kapcsolatba hozható bármilyen szintű sejtes gyulladás aggodalomra ad okot, mivel az e-cigaretta élelmiszerekben és kozmetikai cikkekben használt és ott biztonságosnak vélt hatóanyagairól - a propilén-glikolról és növényi glicerinről - még nem tudjuk, hogy a hevítés és inhalálás során esetleg nem válnak-e károssá. A kutatók hangsúlyozták, hogy még ebben a kis kutatásban is kimutatható volt a hatásuk.

Shields emlékeztetett arra, hogy általában azt gondolják az emberek, hogy az e-cigaretta biztonságosabb a dohányzásnál. "Valójában az ipar olyan gyorsan változik - minimális szabályozás mellett -, hogy a felhasználás túllő a tudományos megértés sebességén. Közegészségügyi válság alakul ki, amelyet nagyon komolyan kell vennünk tüdőegészségügyi, rákkockázati és függőségi szempontból is. Lehet, hogy az e-cigik biztonságosabbak a dohányzásnál, de az nem azt jelenti, hogy biztonságosak, és tudnunk kell, hogy mennyire nem azok" - fogalmazott.



A tanulmány jelentőségét növeli, hogy a közelmúltban számos e-cigarettázáshoz kapcsolható haláleset és súlyos megbetegedés történt, és az is kiderült, hogy a nikotin és a marihuánaolajok e-cigarettával való belélegzése lehet az ok.



A kutatáshoz 30 egészséges, nem dohányzó önkéntest toboroztak, hogy a dohány és az e-cigaretta hatását vizsgálják a tüdőben. A vizsgálat során a résztvevők tüdejében bekövetkezett változást az orrukon vagy a szájukon át bevezetett vékony csövön keresztül vett mintákból elemezték. A véletlenszerűen összeállított csoportot arra kérték, hogy négy hétig használjon e-cigarettát, amely 50 százalék propilén-glikolt vagy 50 százalék növényi glicerint tartalmazott, de nikotint vagy ízesítőket nem. A tesztjeiket végül egy nem dohányzó csoporttal hasonlították össze. A két csoport között nem volt nagy különbség, de azoknál kimutathatóan nagyobb volt a gyulladás szintje, akik többet e-cigiztek.



A kutatók hozzátették, hogy tovább, hosszú távú kutatások szükségesek az e-cigaretta egészségügyi hatásaival kapcsolatban, és azt is vizsgálni kell, hogy az ízesítőanyagoknak, illetve a propilén-glikol és a növényi glicerin különböző arányainak milyen hatása lehet.