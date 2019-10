Egészség

A szervezet biológiai órájával kapcsolatban álló bélsejteket azonosítottak

A váltott műszakos munkarend és az időzónákon átrepítő utazás miatt fellépő jetlag megzavarhatja az ember alvási és emésztési ritmusát, növelve egyebek között a bélfertőzések, az elhízás, a gyulladásos bélbetegségek és a kolorektális daganatok (vastag- és végbélrák) kialakulásának kockázatát - írja a MedicalXpress egészségügyi portál.



A Washingtoni Egyetem kutatói most azonosítottak egy immunsejtet, a 3-as típusú innát limfocitát (ILC3), amely a bélrendszer normális, egészséges működésének a fenntartásáért felelős.



A szakemberek megállapították, hogy az ILC3-sejtekben nagyon aktívak az úgynevezett óragének és a sejtek által végzett immunmolekula-termelés összhangban van az óragének aktivitásával. Amikor a kutatók kiiktattak egy kulcsfontosságú óragént az egereknél, az állatok nem tudtak megtermelni egy bizonyos mennyiségű ILC3-sejtet, és a szervezetük nem tudott hatékonyan fellépni a bélrendszerüket megtámadó bakteriális fertőzéssel szemben.



A Science Immunology című folyóiratban publikált tanulmány eredményei segíthetnek magyarázatot adni arra, hogy a cirkadián ritmus felborulása miért van összefüggésben bizonyos gyomor-bélrendszeri problémákkal. Továbbá azt sugallják, hogy az óragének megcélzása hatással lehet az immunsejtekre, és segíthet ellensúlyozni a bélrendszeri megbetegedésekkel összefüggő szabálytalan alvási ritmus negatív hatásait.



Az egyetem munkatársa, Marco Colonna szerint egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a cirkadián ritmus felborulása negatív hatással van az emberek egészségére, ám azzal kapcsolatban továbbra is hiányosak az ismeretek, hogy az alvásmegvonás pontosan miként vezet bizonyos problémákhoz.



"Amit most megállapítottunk, az az, hogy a cirkadián ritmus közvetlenül hatással van a bélben lévő immunsejtek működésére, ami segíthet magyarázatot adni a gyomor-bélrendszeri problémák egy részére, köztük a gyulladásos bélbetegségekre és a metabolikus szindrómára" - mondta a kutató.



"Ha az ILC3-sejtek összhangban vannak a cirkadián ritmussal, akkor képesek előre jelezni, amikor tápanyag érkezik a bélbe, ami együtt járhat a véletlenül elfogyasztott veszélyes baktériumok bejutásával is" - magyarázták a kutatók. "A megfelelő működéhez a bélrendszernek fel kell készülnie erre a napi ritmusra, amelyben ezek a gének kulcsfontosságú szerepet játszanak" - tették hozzá.



A kutatók szerint az egerektől vett ILC3-sejtekben lévő óragének aktivitása előre megjósolható módon változott a nap folyamán. Amikor az egerek egy részét a váltott műszakos munkarendben dolgozókéhoz hasonló napi ritmusnak tették ki, akkor a sejtek elkezdtek abnormálisan működni.



A kutatók szerint az ILC3-sejtek hiánya vagy a működésükben fellépő zavar, befolyásolhatja a szervezet azon képességét, hogy felvegye a harcot a bélfertőzésekkel.

"A bélrendszer egyensúlya megbomlik a cirkadián ritmus felborulása miatt" - jegyezték meg a szakemberek, hozzátéve, hogy az ILC3-sejtek annyira fontos szerepet játszanak a bélegyensúly megőrzésében, hogy a bennük lévő óragének megcélzásával talán ellensúlyozható a cirkadián ritmus felborulása.