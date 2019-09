Életmód

A szemlencse vizsgálatával előre jelezhető a 2-es típusú diabétesz

Akár tíz év is eltelhet a prediabétesz diagnózisa és a 2-es típusú cukorbetegség jelentkezése között, ezért a korai felismeréssel és kezeléssel megakadályozható a diabétesz kialakulása. 2019.09.20 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A szemlencse vizsgálatával előre jelezhető a 2-es típusú diabétesz és az azt megelőző prediabétesz egy új, úttörő tanulmány szerint.



Az Exeteri Egyetem tudósai az Európai Diabétesz Társaság (EASD) Barcelonában jelenleg is zajló éves gyűlésén mutatták be tanulmányuk eredményeit.



A kis létszámú kutatás, melyet Mitra Tavakoli vezetett, a szemlencsét egy újonnan kifejlesztett biomikroszkóppal vizsgálta meg. A műszer beavatkozás nélkül méri meg az úgynevezett késői glikációs végtermékek (advanced glycation end-products, AGEs) koncentrációját a szervezetben - olvasható a Science Daily tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.



Ha az AGEs mennyisége nő, az sokféle betegség, köztük a cukorbetegség egyik szövődményének, a szemidegkárosodásnak a kialakulásában játszik szerepet.



Az úttörő jellegű kutatásban húsz beteg vett részt, akik 2-es típusú diabéteszben szenvedtek, valamint egy húszfős csoport, amely egészséges, az első csoporttal egyező korú emberekből állt. Átfogó egészségügyi vizsgálatokon estek át, amelyek magukban foglalták a biomikroszkópos szemlencsevizsgálatot is. Ennek során a szemlencsére egy kék fénynyalábot irányítottak, majd megmérték a visszavert zöld fényben az úgynevezett autofloreszcenciát, ami jelezte az AGEs koncentrációját.



Az autofluoreszcencia a szövet vagy a sejt saját molekuláiból származó háttérfluoreszkálás, ami leggyakrabban a vizsgált szövet bizonyos fehérjéiből származik. A diabéteszes résztvevők szervezetében lényegesen magasabb volt az AGEs szintje, valamint azoknál is, akiknél a cukorbetegség előjelének tartott prediabéteszt állapítottak meg.



A prediabétesz a cukorbetegség előtti állapot, amikor a vércukor magasabb a normálisnál, de még nem éri el a diabéteszesnek számító szintet.



Korábbi tanulmányok azt mutatták, hogy akár tíz év is eltelhet a prediabétesz diagnózisa és a 2-es típusú cukorbetegség jelentkezése között, ezért a korai felismeréssel és kezeléssel megakadályozható a diabétesz kialakulása.



"Ugyan szükség van még nagyobb léptékű és hosszabb távú klinikai vizsgálatokra is, hogy az első eredményeket megerősítsük, az új eszköz a korai felismerés és a kezelések nyomon követésének jó eszköze lehet" - mondta a kutatás vezetője.