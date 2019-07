UV

ITM: minden napszemüveg UV-szűrése megfelelt a fogyasztóvédelmi vizsgálaton

Minden vizsgált napszemüveg UV-szűrése megfelelt az előírásoknak a fogyasztóvédelmi ellenőrzésen - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) az MTI-vel hétfőn.



A közlemény szerint 16 felnőtt és 4 gyermek napszemüveg fényáteresztését vizsgálták. A napszemüvegeket a gyártók 0-tól 4-ig öt kategóriába sorolják be aszerint, hogy gyenge vagy erős napsugárzás elleni védelemre ajánlják azokat. A kategóriajelöléseket a napszemüvegen vagy a címkén kell feltüntetni.



Az ITM közölte: a vizsgált felnőtt napszemüvegek közül kettőnél fordult elő, hogy azokat a gyártók 3-as kategóriába sorolták, azonban a laboratóriumi mérések alapján valójában a 4-es kategóriába tartoznak. Így a hatóság ezt a kettőt kivonta a forgalomból. Ezek erősebb mértékben védenek ugyan a napsugárzás ellen, de már annyira sötétítettek, hogy gépjárművezetéshez nem használhatóak biztonságosan, és erről előzetesen tájékoztatni kell a vásárlót - írták.



Az ellenőrzési tapasztalatok szerint a gyártók a napszemüvegek többségén elhelyezik a teljes UV védelem feliratot, függetlenül attól, hogy melyik kategóriába sorolták be a terméket. Ilyen jelölés esetén a laboratórium szigorúbb ellenőrzés alá veszi a napszemüveget az UV-áteresztés szempontjából, hiszen a vásárlók joggal várják el, hogy a feliratnak megfeleljen a termék. Ennek a szempontnak egy 1-es kategóriába sorolt napszemüveg nem felelt meg, a fogyasztóvédelmi hatóság elrendelte a megtévesztő tájékoztatás eltávolítását.



A közlemény szerint Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár elmondta: a laborvizsgálat egyik legfontosabb eredménye, hogy még az alacsonyabb árkategóriába tartozó napszemüvegek is megfeleltek a kategóriájukban előírt UV-szűrésnek.