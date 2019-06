Egészségügy

Végtagmentő applikáció segíti a megelőzést

Az amputációk megelőzése érdekében jelent meg ingyenes telefonos alkalmazás egy magyar fejlesztés révén. 2019.06.11 16:37 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az új applikáció célja, hogy a veszélyeztetett embereknek segítsen elkerülni a cukorbetegség és a vénás keringési betegségek okozta szövődmények miatti esetleges végtag-amputációt.



Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a Rozsos István érsebész által megvalósított alkalmazás a diabéteszben vagy érszűkületben szenvedőknek segít a szövődmények megelőzésében, a végtagvesztések elkerülésében. Ugyanakkor hiteles forrásból származó tájékoztatást nyújt az egészséges emberek számára is, elősegítve, hogy minél tovább megőrizhessék lábuk egészségét.



A közlemény idézi Rozsos Istvánt, aki szerint mintegy egymillió ismert cukorbeteg, ugyanennyi potenciális diabéteszes, és hozzávetőleg hárommillió vénás keringési betegségben szenvedő ember él Magyarországon. A Végtagmentő elnevezésű applikáció nemcsak nekik, hanem a több millió egészséges ember számára is sok hasznos, megbízható forrásból származó információval szolgál.



Az applikáció egyebek mellett segítséget nyújt az otthon végezhető tornagyakorlatokhoz és étrendtanácsokkal is szolgál.